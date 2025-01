La série Lanterns recrute une star de The Blacklist pour incarner Sinestro

Sinestro de la série Lanterns sera incarné par l'acteur danois Ulrich Thomsen.

Tl;dr Ulrich Thomsen rejoint le casting de Lanterns en tant que Sinestro.

Sinestro est un ancien Green Lantern devenu méchant, créateur d’une force basée sur la peur.

Lanterns est attendue pour 2026.

Un visage pour Sinestro dans Lanterns

La très attendue série télévisée Lanterns de DC Comics s’enrichit d’un personnage clé. Selon Deadline, Ulrich Thomsen, connu pour ses rôles dans Counterpart et The Blacklist, a été choisi pour incarner l’emblématique méchant Sinestro, rejoignant ainsi une distribution déjà impressionnante.

Des talents au casting

Le casting de Lanterns comprend Kyle Chandler en tant que Hal Jordan, Aaron Pierre en tant que John Stewart, Kelly MacDonald Sheriff Kerry, Garret Dillahunt en tant que William Macon, et Poorna Jagannathan en tant que Zoe. Dillahunt est pressenti pour jouer le rôle du Black Hand. Cependant, avec l’arrivée de Sinestro, le plus grand méchant de l’univers Green Lantern, les enjeux de la série sont décuplés.

De héros à méchant

Sinestro est un personnage singulier. Il fut autrefois un Green Lantern, avant de basculer du côté obscur. Il fut considéré comme l’un des plus grands Lanterns, avant que ses méthodes tyranniques ne soient révélées par son jeune partenaire Hal Jordan. C’est ce qui a amené Sinestro à entreprendre un voyage particulier, durant lequel il a maîtrisé la puissance de la peur et est devenu un maître de l’anneau de pouvoir jaune.

Il a ensuite créé une force centrée sur la peur, qui possédait sa propre Batterie de Pouvoir. Il a affronté à plusieurs reprises le Corps des Green Lanterns, poussant Jordan et le reste du Corps à leurs limites absolues. Sa présence dans la série promet d’élever les enjeux.

Ulrich Thomsen, un acteur aguerri

Thomsen a travaillé dans de nombreux projets populaires, notamment la série à succès de NBC « The Blacklist », la série scandinave « Trom » et « The Young Pope » de HBO. Il sera également à l’affiche du film « Run » d’Uwe Boll, aux côtés d’Amanda Plummer.

Une équipe de production solide

Chris Mundy est le showrunner de « Lanterns ». Tom King et Damon Lindelof co-écrivent et produisent la série, avec James Hawes qui produit également et réalisera les deux premiers épisodes. « Lanterns » devrait faire ses débuts en 2026, mais aucune date précise de sortie n’a encore été annoncée.