La scène post-générique de Thunderbolts* prend une nouvelle dimension sur Disney+

La scène post-générique de Thunderbolts* prend une nouvelle dimension depuis son arrivée sur Disney+, suscitant des réactions renouvelées parmi les spectateurs qui la découvrent ou la revoient, et alimentant ainsi les discussions autour de l’avenir du MCU.

Tl;dr La scène post-générique relie Thunderbolts* aux Fantastic Four.

La sortie Disney+ change la perception de cette séquence-clé.

Le destin de Franklin Richards pèse sur Avengers: Doomsday.

Un nouvel éclairage avec Disney+

Depuis son arrivée sur Disney+, le film Thunderbolts* se voit redécouvert sous un autre jour. Bien qu’il ait convaincu la critique en mai dernier – culminant à un flatteur 88% sur Rotten Tomatoes, meilleur score de la phase 5 du MCU – ses résultats financiers sont restés timides, avec 382 millions de dollars pour un budget de 180 millions. Sa disponibilité en streaming offre aujourd’hui une seconde chance d’atteindre l’audience qu’il méritait sans doute lors de sa sortie initiale.

Une scène post-générique réévaluée

Comme le veut la tradition chez Marvel, il faut rester jusqu’au bout. Or, la fameuse scène post-crédits de Thunderbolts* prend désormais tout son sens dans ce nouveau contexte. Certes, elle joue la carte de l’humour en dévoilant que Sam Wilson poursuit le groupe en justice pour « violation du droit d’auteur » sur leur nom. Mais surtout, c’est l’apparition d’un vaisseau arborant un chiffre « 4 » qui attise toutes les spéculations : l’annonce quasi-officielle du débarquement des Fantastic Four dans le MCU.

L’ombre de Doctor Doom et le sort de Franklin Richards

Cependant, la portée de cette séquence s’est trouvée amplifiée par les révélations ultérieures. Le film Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas, sorti peu après, a en effet dévoilé lors de sa propre scène post-générique le visage du très attendu Doctor Doom. Ce dernier semble avoir des vues sur Franklin Richards et n’hésite pas à passer à l’action : on comprend qu’il a probablement kidnappé l’enfant pour servir ses ambitions multiverselles.

Ainsi, ce vaisseau qui arrive sur Terre-616 ne symbolise plus une simple rencontre héroïque, mais bien une mission désespérée. Tout laisse penser que Reed Richards et Sue Storm tentent, coûte que coûte, de récupérer leur fils – et peut-être même que Doom lui-même pourrait être à bord.

Des enjeux majeurs pour Avengers: Doomsday

À présent, impossible d’ignorer l’importance que revêt cette scène : loin des clins d’œil sans lendemain observés durant les phases précédentes du MCU, celle-ci fait figure de pivot narratif. Elle installe le décor d’un affrontement central dans le prochain Avengers: Doomsday, attendu le 18 décembre 2026. Les spectateurs sont ainsi invités à reconsidérer la saga sous cet angle nouveau :

Doom a peut-être déjà réussi son coup avec Franklin Richards.

L'arrivée des Fantastic Four s'annonce bien plus sombre que prévue.

L’avenir du MCU dépend désormais du sort d’un enfant hors norme.

Alors qu’on pensait tout savoir après Thunderbolts*, c’est bel et bien la rediffusion sur Disney+ et les récents développements qui donnent à cette scène toute sa densité dramatique – offrant au passage un regain d’intérêt au vaste univers Marvel.