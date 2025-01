La scène de mort originale d’Olaf dans La Reine des Neiges 2 a traumatisé des enfants

La scène de mort originale d'Olaf dans la Reine des Neiges 2, jugée trop brutale, a dû être modifiée suite aux réactions extrêmes des enfants, qui étaient complètement traumatisés, pleuraient à chaudes larmes et hurlaient de terreur.

La disparition d’Olaf dans Frozen 2

Frozen 2, la suite tant attendue du succès de Disney, a surpris ses spectateurs en faisant disparaître temporairement le personnage préféré de tous, le bonhomme de neige Olaf. Cette scène, hautement émotive, a fait pleurer plus d’un dans les salles de cinéma.

Une scène trop intense pour les plus jeunes

La version originale de cette scène était encore plus bouleversante, au point qu’elle a dû être atténuée pour ne pas traumatiser les plus jeunes de l’auditoire. Josh Gad, qui prête sa voix à Olaf, a révélé dans son mémoire « In Gad We Trust », que lors de l’enregistrement des dialogues, il n’a pas pu s’empêcher de pleurer.

Une modification nécessaire

Selon Gad, la mort d’Olaf dans la première version du film a provoqué une telle détresse chez les enfants que des modifications ont dû être apportées. Les enfants étaient visiblement bouleversés par la séquence prolongée et le ton de la scène.

Même le PDG de Disney, Bob Iger, a donné son avis, soulignant que les enfants s’identifient au personnage enfantin d’Olaf. Finalement, Jennifer Lee, la scénariste et réalisatrice du film, a opté pour une version modifiée de la scène où Olaf n’est pas effrayé, mais plutôt en paix et réconforte Anna avant de partir.

Une décision créative brillante

Cette modification a été saluée comme l’un des moments de génie créatif pour lesquels l’équipe de Frozen est désormais reconnue. Comme on dit, tout est bien qui finit bien…