La saison 3 de Yellowjackets rend hommage à l’un des meilleurs films judiciaires de tous les temps

La troisième saison de Yellowjackets rend un vibrant hommage à l'un des meilleurs films judiciaires de tous les temps.

Tl;dr Le dernier épisode de « Yellowjackets » évoque « 12 Angry Men » et « Lord of the Flies ».

Le sort de Ben est décidé par un procès organisé par les filles.

Shauna pourrait être en train de planifier un coup contre Natalie.

Un drame judiciaire au cœur de la forêt

Dans l’épisode précédent de « Yellowjackets », les jeunes filles sont à nouveau parties en quête, cette fois-ci pour retrouver Coach Ben Scott (Steven Krueger). Malgré son geste héroïque de sauver Mari (Alexa Barajas) d’une chute mortelle, Ben est accusé d’avoir incendié leur cabine, une assertion qu’il nie. La tension est à son comble parmi les Yellowjackets.

Un procès pour décider du sort de Ben

La plupart des filles réclament une justice expéditive. Cependant, la capitaine de l’équipe, Natalie (Sophie Thatcher), insiste sur la nécessité d’un procès. Une majorité des deux tiers décidera du sort de Ben, vie ou mort. Taissa (Jasmin Savoy Brown) est la procureure, Misty (Samatha Hanratty) assure la défense, et Natalie est la juge. L’épisode porte le titre révélateur de « 12 Angry Girls and 1 Drunk Travis », en référence au célèbre film « 12 Angry Men ».

Un épisode qui rappelle « Lord of the Flies »

Un épisode judiciaire n’est pas seulement une nouveauté pour « Yellowjackets », mais il s’inscrit également dans la continuité de la série. En effet, « Yellowjackets » est une modernisation de « The Lord of the Flies », un récit de jeunes isolés de la civilisation qui se réorganisent de manière violente et dérangeante. En insistant sur un procès, Natalie tente de préserver le monde qu’elles connaissent.

Ben est-il coupable ou innocent ?

Misty montre une aptitude pour le droit avec des questions pertinentes. Elle suggère que plusieurs d’entre elles auraient pu avoir une raison plausible de brûler la cabine. Cependant, contrairement à la fin optimiste de « 12 Angry Men », Ben est reconnu coupable après de nombreux tours de vote. Shauna, qui mène la faction anti-Ben, finit par influencer le vote. Il semble que Shauna pourrait planifier un coup contre Natalie et utiliser son amitié avec Ben pour l’éloigner de son groupe et prendre sa place.

La série « Yellowjackets » est diffusée sur Showtime et en streaming sur Paramount+ avec Showtime, avec de nouveaux épisodes disponibles chaque vendredi et diffusés le dimanche suivant.