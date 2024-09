La saison 3 de Tell Me Lies aura-t-elle lieu ?

La série Tell Me Lies suit la relation toxique entre Lucy Albright et Stephen DeMarco, deux jeunes adultes qui se rencontrent à l'université. Le récit explore les manipulations, les mensonges et les conséquences émotionnelles de leur relation sur leurs vies et celles de leurs proches.

Tl;dr La troisième saison de Tell Me Lies n’est pas encore confirmée.

La saison 2 se concentre sur les hauts et les bas de la relation entre Lucy et Stephen.

Le renouvellement pour la saison 3 de Tell Me Lies dépend du succès de la saison 2.

Le casting de Tell Me Lies devrait rester stable si une troisième saison était commandée.

La troisième saison de Tell Me Lies : incertitude et attentes

La série à succès de Hulu (et Disney+), Tell Me Lies, dépeint une romance tumultueuse entre deux étudiants, Lucy et Stephen, dans une université fictive de New York. Après une deuxième saison très attendue, la question se pose : reviendrons-nous à Baird College pour une troisième saison ?

Un avenir incertain pour Tell Me Lies

La troisième saison de Tell Me Lies n’est pas encore confirmée. Après le choc de la fin de la première saison, la deuxième continue de narrer l’histoire des amants maudits, mais leur relation est loin d’être stable. Malgré leur séparation, ils ne peuvent s’éloigner l’un de l’autre, créant une tension émotionnelle qui annonce une deuxième saison triomphante. Cependant, la question de la continuation de cette histoire reste en suspens.

Le renouvellement de la série dépend de son succès

Avec la deuxième saison de Tell Me Lies toujours en cours, il n’est pas surprenant que Hulu n’ait pas encore pris de décision concernant une troisième saison. Le succès d’une série en streaming est insaisissable, et Hulu utilise des métriques allant bien au-delà des simples audiences pour juger de la réussite d’une série. Si la deuxième saison parvient à captiver les spectateurs autant que la première, une troisième saison semble probable.

Un casting stable pour une éventuelle troisième saison

Sauf revirement spectaculaire lors de la deuxième saison, le casting de Tell Me Lies devrait rester stable. Il est fort probable que Lucy et Stephen, au cœur de l’intrigue, soient les premiers confirmés si une troisième saison était commandée.