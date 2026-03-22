La saison 2 de Monarch: Legacy of Monsters rend discrètement hommage à un film de Kurt Russell

La deuxième saison de Monarch: Legacy Of Monsters glisse discrètement un clin d’œil à un film emblématique porté par Kurt Russell. Ce détail subtil ravira les fans attentifs et enrichit la série de nouvelles références cinématographiques.

Tl;dr Kurt Russell incarne deux rôles dans « Monarch ».

L’épisode « Trespass » rend hommage à « Big Trouble ».

La nostalgie enrichit la série avec subtilité.

Kurt Russell : Quand la nostalgie rencontre le monstre

Difficile de dissocier Kurt Russell de ses films cultes tant sa carrière brille d’un éclat particulier. À chaque apparition, un parfum de souvenirs plane, qu’il s’agisse de ses rôles mythiques dans des classiques comme « Tombstone » ou « Backdraft ». Mais dans l’univers de la série « Monarch: Legacy of Monsters » sur Apple TV+, ce passé cinématographique devient un atout narratif et une source de clins d’œil raffinés.

Des références, mais jamais pesantes

Les showrunners auraient pu céder à la facilité en accumulant les hommages à l’œuvre du comédien. Pourtant, ils choisissent la subtilité. Un exemple marquant se glisse dans la saison 2 avec quelques scènes qui interpellent sans jamais forcer le trait. Ainsi, l’épisode 2 voit Russell, sous les traits d’un Lee Shaw vieillissant, affronter une infestation de parasites Titan X – un possible clin d’œil à « The Thing ». Autre moment intriguant : lorsqu’il prend les commandes d’un Zodiac pour détourner un titan, certains spectateurs pourraient y lire une allusion discrète à « Captain Ron ». Rien n’est explicitement affirmé, mais la connivence opère.

Un hommage appuyé à « Big Trouble in Little China »

C’est cependant dans l’épisode intitulé « Trespass » que le jeu des références atteint son sommet. Ici, Kurt Russell prête ses traits à un Shaw malicieux orchestrant une intrusion chez Apex Cybernetics. Le plan ? Détourner l’attention en incarnant un faux oncle alcoolisé surnommé « Uncle Bob », provoquant bagarre puis malaise cardiaque simulé dans un bar afin que ses complices puissent piéger le sac d’un employé. La scène rappelle irrésistiblement son interprétation de Jack Burton se déguisant en Henry Swanson pour infiltrer un bordel chinois dans le film culte de John Carpenter, « Big Trouble in Little China ».

La filiation ne s’arrête pas là. Dans chaque rôle où il endosse tour à tour la panoplie du héros et celle du bouffon, Russell semble s’amuser autant que nous à brouiller les pistes. Cette capacité à jouer sur plusieurs registres nourrit tout le charme de la série.

L’art du clin d’œil et l’alchimie Russell

Pourquoi choisir Kurt Russell ? La réponse tient peut-être à cette évidence : il insuffle une dimension ludique et attachante aux histoires les plus sérieuses. Sa présence installe un jeu complice entre passé et présent, permettant aux spectateurs avertis de savourer ces échos cinéphiles sans jamais alourdir le propos. Finalement, ces touches de nostalgie enrichissent habilement l’intrigue de « Monarch », prouvant que la légende n’a rien perdu de sa superbe – ni de son humour ravageur.