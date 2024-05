La Saison 2 de La Roue du Temps confirmée : Un détail sur Mat que Robert Jordan a démenti il y a 22 ans

La deuxième saison de "La Roue du Temps" confirme une supposition sur le personnage de Mat Cauthon.

Tl;dr La deuxième saison de La Roue du Temps confirme une supposition sur le personnage de Mat Cauthon.

Mat prend possession du Cor de Valere et suscite une spéculation parmi les lecteurs malgré le démenti de l’auteur.

Le show suggère que les souvenirs de Mat proviennent de ses vies antérieures, une théorie contredite par l’auteur dans les livres.

La série a choisi de suivre une interprétation non-canonique, reliant Mat aux dirigeants militaires de l’histoire ancienne de La Roue du Temps.

Une supposition confirmée

La deuxième saison de La Roue du Temps a confirmé une supposition longuement maintenue sur le personnage de Mat Cauthon, bien que l’auteur original des livres l’ait réfutée il y a 22 ans. Mat, l’un des protagonistes principaux de la série de livres de Robert Jordan, commence tout juste le parcours de son homologue des romans.

Un moment décisif

Un des moments les plus importants pour la version télévisée du personnage est survenu à la fin de la deuxième saison de La Roue du Temps, où Mat a mis la main sur le très convoité Cor de Valere et l’a soufflé lors de la bataille avec les Seanchan. Devenir le sonneur du cor et invoquer les Héros du Cor est un moment marquant pour Mat, et qui a beaucoup à voir avec sa place plus large dans le monde de La Roue du Temps.

Des souvenirs d’anciennes vies ?

Lors de l’appel des Héros du Cor, Mat a réalisé avec surprise qu’il reconnaissait Artur Hawking et tous les autres, remarquant qu’il les “se souvenait“. Cependant, cette révélation contraste avec les livres. En effet, selon Jordan, les souvenirs de Mat appartenaient en réalité à des personnes complètement différentes.

Une interprétation non-canonique

Aligner l’adaptation de l’histoire de Mat dans le show avec une idée fausse – plutôt qu’avec ce qui a été officiellement établi par les livres et leur auteur – est un choix surprenant. Cependant, cette direction a du sens pour la série, notamment parce que l’événement qui déclenche les souvenirs de Mat dans les livres n’est pas encore arrivé dans la série télévisée.