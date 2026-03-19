La saison 2 de « Ça:  Bienvenue à Derry » officialisée — et Pennywise ne sera pas le seul à l’honneur

La série « Welcome to Derry » aura bien droit à une deuxième saison, dont la confirmation a suscité l’enthousiasme des fans. Contrairement aux attentes, ce n’est pas le célèbre Pennywise qui fait le plus parler cette fois-ci.

Tl;dr Kersh reviendra dans la saison 2 de la série.

L’histoire explorera le passé de Pennywise en 1935.

La série s’éloigne des films pour approfondir ses personnages.

Un retour attendu pour Kersh dans l’univers de « It »

Avec la deuxième saison de Ça : Bienvenue à Derry, les amateurs du genre horrifique peuvent s’attendre à retrouver, parmi des visages inédits, un personnage qui a déjà marqué les esprits : Ingrid Kersh, interprétée par Madeleine Stowe. Alors que la majorité du casting sera renouvelée, le retour de cette femme torturée vient souligner la volonté des créateurs de ne pas se contenter d’une simple redite mais d’explorer en profondeur la mythologie autour du maléfique Pennywise.

Kersh, entre tragédie et terreur

Le choix de centrer une partie de l’intrigue sur Kersh n’a rien d’anodin. Cette figure mystérieuse, présentée comme une femme déséquilibrée persuadée d’être la fille de Pennywise, s’est révélée plus complexe qu’il n’y paraît. Derrière sa folie apparente se cache en réalité une confusion tragique : son vrai père, l’artiste de cirque Bob Gray, a été victime du clown démoniaque. Ce dernier a alors revêtu son identité afin d’influencer sa fille, allant jusqu’à l’inciter à commettre l’irréparable – sacrifier des patients à Juniper Hill au profit du monstre.

Un préquel audacieux et une structure narrative renouvelée

Il est intéressant de constater que Ça : Bienvenue à Derry, loin d’adapter fidèlement le roman ou les précédentes adaptations cinématographiques des années 1990 et 2017-2019, prend le parti d’enrichir l’univers original en explorant ses zones d’ombre. Située dans les années soixante lors de la première saison, la série HBO plonge désormais ses racines encore plus profondément : direction les années 1930, pour revenir sur un cycle antérieur des attaques sanglantes perpétrées par Pennywise.

Ce saut temporel n’est pas sans enjeux. Selon le lore établi par Stephen King, le clown réapparaît tous les vingt-sept ans pour semer l’effroi à Derry. Dès lors, il devenait nécessaire pour les scénaristes d’éviter toute redondance avec les deux longs-métrages récents tout en offrant un nouveau point d’entrée au public.

Pistes narratives et potentiel émotionnel accru

Cette nouvelle saison pourrait bien bouleverser notre perception des acolytes humains du monstre. Jusque-là, Pennywise manipulait surtout des individus inquiétants, voire violents. Ici, on devine que Kersh pourrait être la première victime sincère et bienveillante à succomber aux illusions machiavéliques du clown. Les scénaristes misent ainsi sur une dimension psychologique renforcée qui offre au récit une épaisseur inédite.

En définitive :

Kersh gagne en complexité et promet un arc narratif bouleversant.

gagne en complexité et promet un arc narratif bouleversant. L’exploration du passé de Pennywise enrichit considérablement la saga.

enrichit considérablement la saga. Les spectateurs sont invités à reconsidérer leur rapport au mal sous toutes ses formes.

L’attente monte déjà autour de cette saison qui entend conjuguer frissons et émotion tout en élargissant habilement le mythe originel imaginé par Stephen King.