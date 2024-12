La Russie bannit le minage de crypto-monnaies dans certaines régions

Face aux problèmes énergétiques, le gouvernement russe annonce la suspension du minage de crypto-monnaies dans plusieurs régions dès 2025.

Tl;dr À partir de janvier 2025, la Russie interdira le minage de crypto-monnaies dans certaines régions pour résoudre les déséquilibres énergétiques.

Les restrictions affecteront des zones comme le Daguestan, la Tchétchénie, et certaines républiques de l’Est, avec des périodes de suspension de janvier à mars et de novembre à mars chaque année.

Le minage de crypto est désormais légal en Russie, avec des régulations obligeant les mineurs à s’enregistrer et à fournir des informations sur leurs activités.

Une mesure pour résoudre les déséquilibres énergétiques

La Russie met en place des restrictions pour le minage de crypto-monnaies dans plusieurs régions clés à compter du 1er janvier 2025. Cette interdiction s’inscrit dans un cadre plus large visant à résoudre les déséquilibres énergétiques et les pénuries d’électricité dans certaines zones du pays. Selon l’agence de presse TASS, les restrictions s’étendront jusqu’au 15 mars 2031, et concernent principalement les régions où le minage a exacerbé les problèmes d’approvisionnement en énergie. En particulier, les périodes de consommation maximale d’énergie, comme les hivers rigoureux, seront ciblées pour éviter de nouvelles pénuries.

Les régions touchées par les restrictions

Les zones particulièrement affectées par cette nouvelle loi incluent le Daguestan, l’Ingouchie, la Tchétchénie, ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, où les opérations de minage sont jugées responsables des déséquilibres énergétiques. Ces régions connaissent des problèmes chroniques d’approvisionnement en électricité, exacerbés par l’essor du minage de crypto-monnaies, qui consomme énormément d’énergie. En plus de ces zones, des restrictions saisonnières seront appliquées dans d’autres régions comme l’Irkoutsk, la Bouriatie et le Territoire Transbaïkal. Ces mesures visent à protéger la stabilité du réseau électrique national en réduisant la demande pendant les périodes critiques.

Des restrictions saisonnières sur plusieurs années

Les restrictions sur le minage de crypto-monnaies se dérouleront selon un calendrier précis : elles débuteront du 1er janvier au 15 mars 2025, puis se répéteront chaque année entre le 15 novembre et le 15 mars. Ces périodes de restriction ont été choisies en raison des pics de consommation d’énergie qui surviennent en hiver, lorsque le chauffage et autres besoins essentiels sont prioritaires. Selon Sergey Kolobanov, directeur adjoint du Centre pour l’économie des industries du combustible et de l’énergie, ces restrictions sont nécessaires pour pallier les pénuries d’électricité dans les régions les plus vulnérables, ainsi que pour traiter l’interrégionalisation des subventions électriques.

L’impact du minage de crypto-monnaies et la régulation en Russie

Le minage de crypto-monnaies est devenu une activité légale en Russie depuis août 2024, après que le président Vladimir Poutine a signé une loi en faveur de sa régularisation. Cette loi, entrée en vigueur en novembre 2024, oblige les mineurs à enregistrer leurs activités auprès du Service fédéral des impôts, une mesure destinée à renforcer la surveillance et le contrôle du secteur. Par ailleurs, une nouvelle réglementation impose aux mineurs de fournir des informations détaillées sur leurs actifs et leurs adresses de portefeuilles, visant à prévenir l’évasion fiscale et à mieux encadrer l’industrie. Malgré cela, les mineurs individuels, sous un seuil d’utilisation de 6 000 kWh par mois, peuvent continuer à opérer sans enregistrement formel.