La règle lucrative de Queen Latifah pour chacun de ses films

Pour chaque film dans lequel elle joue, Queen Latifah suit une règle lucrative qui a grandement contribué à son succès dans l'industrie cinématographique.

Queen Latifah, une artiste aux multiples facettes

Figure emblématique de la scène musicale et cinématographique, Queen Latifah a débuté sa carrière musicale dans les années 1980 en tant que beatboxer pour le célèbre collectif musical Flavor Unit de New York et du New Jersey. En 1989, son premier single, « Wrath of My Madness », supervisé par le célèbre producteur Fab 5 Freddy, a vu le jour. Rapidement, ses chansons de rap ont bénéficié d’une large diffusion, et elle est devenue une célébrité sur « Yo! MTV Raps ».

Une incursion réussie dans le monde du cinéma

Seulement quelques années après le début de sa carrière musicale, Queen Latifah a fait ses premiers pas dans le monde du cinéma, en apparaissant pour la première fois dans le film « Jungle Fever » de Spike Lee en 1991. Elle a ensuite joué dans des comédies hollywoodiennes grand public comme « House Party 2 » et « Who’s the Man? », tout en apparaissant également dans des drames comme « Juice » et « My Life ».

La clause de « non-mort »

Un aspect méconnu de la carrière de Queen Latifah est la présence d’une clause de « non-mort » dans tous ses contrats de travail. L’artiste a révélé lors d’un épisode de « The Drew Barrymore Show » en 2023 qu’elle avait commencé sa carrière d’actrice en jouant souvent des personnages qui étaient tués, mais qu’elle avait rapidement perdu le goût pour ces rôles. Si elle voulait assurer la longévité de sa carrière, elle devait survivre pour d’éventuelles suites. C’est ainsi qu’elle a décidé d’inclure cette clause dans ses contrats.

Queen Latifah n’a donc pas joué un personnage condamné une seule fois en plus de 20 ans. Cette clause, bien qu’elle puisse sembler restrictive, lui a en réalité permis de diversifier ses rôles et de se concentrer sur des personnages qui ont un avenir, ce qui est plus important pour elle que d’être simplement une victime dans un film d’horreur.

Un surnom pour sa clause contractuelle

La clause de « non-mort » de Queen Latifah a même un surnom : « A Little Off-the-Cuff Funniness ». Elle a également comparé, de manière humoristique, sa clause à celles anti-nudité que de nombreux acteurs incluent dans leurs contrats, déclarant : « Je me suis dit que non, vous pouvez montrer mes fesses si vous en avez besoin. Voici mes fesses, et elles sont en direct! ».