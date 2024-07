La raison du départ de l’actrice Jill Marie Jones de la série Girlfriends

Jill Marie Jones a quitté la série Girlfriends après la sixième saison pour se concentrer sur des opportunités dans le monde du cinéma.

Tl;dr Jill Marie Jones quitte la série Girlfriends pour explorer sa carrière cinématographique.

Jill Marie Jones a joué dans huit films au cours des cinq années suivantes.

Elle revient à la télévision avec des rôles récurrents dans différentes séries.

Les actrices de Girlfriends se sont retrouvées dans un épisode de Black-ish.

Marie Jones quitte Girlfriends

La décision de Jill Marie Jones de quitter la série à succès Girlfriends a surpris plus d’un. En effet, son personnage, Toni, était central dans la trame narrative de la série qui a duré huit saisons avant de s’achever en février 2008.

Toni, agent immobilier talentueuse, est la plus ancienne amie de Joan. Malgré ses relations en dents de scie, elle finit par trouver l’amour auprès de Todd Garrett (Jason Pace), avec qui elle a un enfant. C’est d’ailleurs la garde de leur fils, Morgan, qui précipite le départ de Toni de la série.

Une nouvelle direction pour Jill Marie Jones

Si ce départ semble abrupt, il correspondait aux désirs de l’actrice. Dans une interview avec BlackFilm, Jill Marie Jones a expliqué qu’elle souhaitait explorer le monde du cinéma :

Pour moi et ma carrière, mon contrat était terminé après six saisons et il y a tout un univers cinématographique que je voulais découvrir, et c’est ce que j’ai fait.

Elle a ainsi joué dans huit films au cours des cinq années suivantes. Bien que ces films n’aient pas connu un succès notable, Jill Marie Jones a néanmoins obtenu des rôles importants. Elle a finalement retrouvé le chemin de la télévision, avec des rôles récurrents dans Ash vs Evil Dead, Monogamy et The Chi.

Le départ de Jill Marie Jones laisse un vide dans Girlfriends

Le départ de l’un des quatre personnages principaux de Girlfriends a été un coup dur pour la série. Toutefois, les saisons 7 et 8 ont su maintenir leur qualité, même si l’énergie de Jones manquait parfois à l’intrigue.

Les retrouvailles des actrices de Girlfriends dans Black-ish

Les actrices de Girlfriends se sont retrouvées lors d’un épisode de la série Black-ish. Dans cet épisode, Tracee Ellis Ross, Golden Brooks, Persia White et Jill Marie Jones interprètent des amies de Bow, le personnage de Ross.