La production de “NCIS: Origins” démarre, le titre du premier épisode dévoilé

Mark Harmon sera le narrateur de la série, Austin Stowell jouera le jeune Gibbs.

Le titre pourrait faire référence à la chanson de Metallica, sortie dans les années 90.

La série se déroulera dans les années 90, époque où Gibbs commence sa carrière.

NCIS: Origins dévoile le titre de son premier épisode

Alors que les fans de NCIS attendent avec impatience le démarrage de la nouvelle série dérivée, NCIS: Origins, une image en coulisses a révélé le titre du premier épisode.

Un aperçu des jeunes années de Gibbs

La série, qui reviendra sur les jeunes années du personnage emblématique de Mark Harmon, Leroy Jethro Gibbs, est très attendue. Le personnage principal ayant quitté la série originale en cours de saison 19 en 2021, Mark Harmon reviendra toutefois en tant que narrateur de NCIS: Origins. La version jeune de Gibbs sera interprétée par Austin Stowell, entouré d’un casting comprenant Mariel Molino, Kyle Schmid, Tyla Abercrumbie et Diany Rodriguez.

Un titre intrigant pour le premier épisode

Sur son compte Instagram officiel, Mariel Molino a partagé une story montrant le script du premier épisode de la saison, intitulé “Enter Sandman”. Ce titre évoque la célèbre chanson de Metallica de 1991. On peut y voir une possible indication que chaque épisode de la série dérivée sera nommé d’après une chanson, tradition observée dans des séries aussi variées que Grey’s Anatomy et Hannah Montana.

Cependant, cette hypothèse semble peu probable pour NCIS: Origins, aucune autre série de la franchise n’ayant adopté des titres inspirés de la musique. Quelques épisodes de NCIS ont des titres inspirés de chansons, comme “Twisted Sister” de la saison 4 ou “Silent Night” de la saison 6, mais la franchise n’a pas souvent recours à cette astuce.

Le titre : un clin d’œil à l’époque de la série ?

Une autre possibilité est que le titre joue sur les thèmes de la chanson elle-même. Le titre se réfère au personnage du folklore européen qui endort les gens avec du sable magique, et les paroles évoquent des images de sommeil agité et de cauchemars. Ceci pourrait suggérer que l’épisode implique que Gibbs est aux prises avec des cauchemars ou une incapacité à dormir, alors qu’il se prépare à rejoindre l’équipe du NCIS au bureau de Camp Pendleton, où il rencontrera son futur mentor, Mike Franks.

En fin de compte, l’explication la plus probable pour le titre de l’épisode est qu’il fait référence à la période durant laquelle NCIS: Origins se déroule. La série se passera dans les années 1990, à peu près à l’époque où la chanson de Metallica était un grand succès.