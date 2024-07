La prochaine série « Terminator » perpétue une inquiétante tradition vieille de 16 ans

Le nouvel anime "Terminator Zero" de Netflix suit la tradition controversée de la franchise.

Une tradition controversée de Terminator

L’annonce de Terminator Zero, la nouvelle série animée de Netflix, a suscité beaucoup d’enthousiasme. Pourtant, elle semble perpétuer une tradition préoccupante de la franchise Terminator, qui a débuté il y a 16 ans avec The Sarah Connor Chronicles (2008). La franchise a souvent été critiquée pour ses nombreux retcons, reboots et suites qui ont choisi d’ignorer certains événements. Terminator Zero, produit par le studio à l’origine de Ghost in the Shell (1995), promet d’élargir l’univers de la saga.

L’histoire de Terminator Zero : un classique revisité

Terminator Zero reprendra l’intrigue classique de Terminator : un soldat du futur doit retourner dans le passé pour trouver un scientifique travaillant sur une puissante intelligence artificielle qui pourrait rivaliser avec Skynet. Malgré son format sérialisé et les possibilités offertes par le média d’animation, la série semble suivre une curieuse tradition initiée après la sortie de Terminator 3: Rise of the Machines.

Une tradition persistante : ignorer la suite de Terminator 2

Terminator Zero se déroulera en 2022 et 1997, année où Skynet a été activé et a attaqué l’humanité dans l’intrigue originale de Terminator 2: Judgement Day. Le fait que la chronologie de Terminator Zero suive celle des deux premiers films Terminator est déjà un signe que la série n’intégrera pas d’éléments des autres films et séries qui ont suivi T2. De plus, l’annonce officielle de Netflix sur Terminator Zero contient de nombreuses références à T2, y compris la date de sortie de la série – le 29 août 2024 – qui fait écho à la date du Jugement dernier du 29 août 1997.

Terminator Zero : une nouvelle tentative de relancer la franchise

Terminator Zero est une série autonome qui raconte une nouvelle histoire dans l’univers de Terminator. Le fait que l’un des projets Terminator les plus excitants de ces dernières années soit une interprétation différente de la franchise dans un média qu’elle n’avait jamais exploré auparavant, plutôt qu’une suite cinématographique des films précédents, est révélateur. Malheureusement, Terminator n’a jamais réussi à obtenir un autre succès critique après Terminator 2, ce qui est décevant compte tenu de l’énorme héritage de la franchise dans la culture pop.