La prochaine Magic Mouse d’Apple pourrait enfin corriger sa plus grande erreur

Une expérience utilisateur améliorée et plus intuitive est attendue pour la nouvelle version de la Magic Mouse d'Apple.

Tl;dr Des modifications majeures sont prévues pour la Magic Mouse d’Apple.

Le nouvel design pourrait résoudre des problèmes ergonomiques et de port de charge.

L’arrivée de la nouvelle Magic Mouse n’est pas attendue avant 12 à 18 mois.

La Magic Mouse d’Apple fait peau neuve

Selon des informations relayées par Mark Gurman de Bloomberg, Apple serait en train de repenser intégralement son célèbre périphérique, la Magic Mouse. Cette souris, qui a suscité de nombreuses critiques en raison de son design, pourrait connaître une transformation majeure.

Des erreurs de design corrigées

Il est incontestable que la Magic Mouse est l’une des plus grandes erreurs de design d’Apple. Peu importe ce que l’on pense de la souris et de tout ce qu’elle peut faire, nous pouvons tous convenir que l’emplacement du port de charge est incompréhensible. Heureusement, cela pourrait changer d’ici quelques années. En effet, la future Magic Mouse serait conçue pour « mieux s’adapter à l’ère moderne » et répondre à des « plaintes de longue date ». Pour simplifier, la nouvelle souris pourrait placer le port de charge à un endroit un peu plus logique – et non pas sur le dessous de la souris.

Une ergonomie revue et corrigée

Parmi les autres critiques formulées, on note le fait que la Magic Mouse ne soit pas ergonomique ou confortable. Gurman souligne qu’Apple devrait également prendre en compte ces plaintes. C’est un problème plus important à résoudre, car les utilisateurs pourront apprécier un design confortable chaque jour.

Une sortie encore lointaine

Cependant, il faudra patienter avant de voir débarquer cette nouvelle Magic Mouse. Gurman n’anticipe pas sa sortie dans les 12 à 18 prochains mois. Il souligne que la nouvelle souris est encore au stade de prototype et qu’il pourrait potentiellement y avoir des mois, voire des années, de développement nécessaires avant qu’elle ne soit prête à être commercialisée.

Pour conclure, malgré le fait que le design actuel de la Magic Mouse ait atteint ses 15 ans, et que l’erreur de placement du port de charge remonte à 9 ans, il semble qu’il reste encore du potentiel dans ce périphérique. En effet, Apple vient tout juste de sortir une nouvelle version de la Magic Mouse, remplaçant le port Lightning par un port USB-C. Cela n’a pas modifié la fonctionnalité ou le design global de la souris, mais montre qu’Apple n’a pas fini d’innover dans ce domaine.