La plupart des services d’abonnement manipuleraient les clients avec des « pratiques trompeuses »

Une autre étude examine l'état déplorable des politiques de confidentialité.

TL;DR Les sites d’abonnement utilisent les « pratiques trompeuses » pour influencer le comportement des clients.

Les recherches de l’ICPEN et du GPEN révèlent l’omniprésence de ces pratiques.

La littératie numérique est une compétence essentielle pour naviguer en toute sécurité.

Un regard éclairé sur les « pratiques trompeuses »

On se termine en découvrant que les sites à abonnement emploient des « pratiques trompeuses« , aussi appelées « dark patterns », pour manipuler le comportement des consommateurs. Ces manœuvres trompeuses, au centre de deux nouveaux rapports des groupes de protection des consommateurs internationaux, sont généralement présentes dans les interfaces utilisateur en ligne.

Des recherches mondiales sur les pratiques trompeuses

Ces rapports proviennent de l’International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) et du Global Privacy Enforcement Network (GPEN). L’ICPEN a passé en revue 642 sites web et applications mobiles possédant un élément d’abonnement.

On découvre ainsi que presque 76% des plateformes recourent à au moins une pratique trompeuse, et près de 68% emploient plusieurs de ces techniques. Ces « manœuvres sournoises« , où des informations potentiellement négatives sont rendues difficiles à trouver, étaient parmi les plus communes. Par exemple, 81% des plateformes renouvelant automatiquement les abonnements cachent l’option permettant d’arrêter ce renouvellement.

Menaces pour la confidentialité

Le rapport complémentaire du GPEN a examiné comment ces pratiques trompeuses peuvent inciter les utilisateurs à compromettre leur vie privée. Quasiment tous les sites et applications examinés utilisaient une pratique de design trompeur. Près de 89% employaient un langage complexe et confus dans leurs politiques de confidentialité, ce qui pourrait inciter les usagers à révéler plus d’informations personnelles que nécessaire.

L’importance de la littératie numérique

Il est important de préciser que les rapports n’ont pas spécifié si ces pratiques trompeuses étaient utilisées de manière illicite ou illégale. Nous sommes simplement informés de leur présence. Ce constat souligne à quel point la littératie numérique est une compétence précieuse à notre époque. Ainsi, même les plus aguerris d’entre nous peuvent être influencés par ces signaux subtils et prendre des décisions qui ne sont pas dans leur meilleur intérêt. Il est donc d’une importance cruciale de développer notre culture numérique pour naviguer en sécurité sur le web.