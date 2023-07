La pénurie de semi-conducteurs est derrière nous, mais un nouveau mal gronde. Le surapprovisionnement est désormais le nouvel ennemi de l'industrie.

L’industrie des semi-conducteurs, qui a enfin surmonté la pénurie due à la pandémie de Covid-19, fait aujourd’hui face à un problème inattendu : un surapprovisionnement de puces mémoire. Selon CNBC, cette transition de pénurie vers abondance a créé une situation délicate, impactant les fabricants principaux de puces mémoire comme Samsung, SK Hynix et TSMC, qui ont vu leurs profits diminuer.

Le problème de surapprovisionnement actuel est attribué, en grande partie, aux fabricants de composants pour PC et de smartphones qui ont commandé des modules mémoire en quantités massives pendant la pandémie. Ces entreprises s’attendaient à une demande maintenue pour leurs produits alors que l’impact de la pandémie diminuait, ce qu’a bien fait la demande pour les appareils électroniques. Avec une demande actuelle qui ne répond pas aux projections prédites à la hausse, ces entreprises se retrouvent aujourd’hui avec un surplus de puces sans produits dans lesquels les intégrer.

Cet excédant de puces mémoire a touché durement deux types de puces : les mémoires NAND et DRAM, toutes deux grandement utilisées dans les smartphones, les ordinateurs portables et les serveurs des datacenters. Avec un excès de puces dans les mains, les entreprises sont moins enclines à en commander de nouvelles aux fabricants de semi-conducteurs. Cette situation a largement impacté la division semi-conducteur de Samsung, qui a subi une baisse de 95 % de son résultat d’exploitation par rapport à l’année précédente. Même chose pour TSMC, avec -23,3 % pour le deuxième trimestre 2023, son premier trimestre en négatif depuis quatre ans.

Pour gérer cette baisse des ventes de produits grand public, Samsung Semiconductors a pris une mesure préventive en avril dernier en annonçant de grandes réductions dans les coûts de production. D’autres acteurs du marché, comme SK Hynix et Micron, ralentissent leur production en réponse à un marché PC stagnant. TSMC, acteur majeur sur la scène mondiale, ressent aussi cette pression. Mais Samsung garde espoir, prédisant que la situation devrait revenir à la normale durant le second semestre.

Quoi qu’il en soit, ces réductions de production ont déjà un impact majeur sur les finances de ces entreprises. Pour amortir au maximum la chose, les sociétés diversifient leurs catalogues de produits et explorent de nouveaux marchés pour les puces mémoire comme les applications pour l’automobile, l’intelligence artificielle et l’IoT. En augmentant leur base de clients, ils essaient de réduire leur dépendance au segment de l’électronique grand public plus volatile, pour s’assurer des revenus plus équilibrés.

Tous les types de semi-conducteurs ne sont pour autant pas concernés par ces problèmes de surapprovisionnement. Par exemple, le secteur de l’automobile enregistre toujours une demande importante pour les puces mémoire. Cependant, les puces conçues pour les voitures sont très différentes de celles utilisées dans les ordinateurs portables, smartphones et autres serveurs. De fait, les constructeurs automobiles ne peuvent utiliser les puces en surplus dans leurs véhicules.

L’avenir nous dira comme l’industrie des semi-conducteurs parvient à surmonter ce nouveau challenge…