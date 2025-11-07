La nouvelle série Star Wars révèle la version la plus sombre des Stormtroopers en 48 ans

La nouvelle série télévisée Star Wars vient de livrer l’histoire de stormtrooper la plus sombre et surprenante jamais vue en près de cinquante ans de saga, marquant un tournant captivant dans l’exploration de ces soldats emblématiques.

Tl;dr « BLACK » explore la psychologie d’un stormtrooper.

Star Wars: Visions ose un regard sombre et inédit.

Les soldats de l’Empire enfin humanisés à l’écran.

Une galaxie revisitée : l’humanité des stormtroopers

Difficile d’imaginer la saga Star Wars sans le fracas épique des sabres laser et la lutte incessante entre la lumière et l’ombre. Pourtant, derrière le mythe du duel Jedi-Sith, ce sont surtout les anonymes qui paient le prix fort. Les héros en armure blanche – souvent perçus comme de simples exécutants sans visage – n’ont guère droit à une place de choix dans les récits officiels, à l’exception notable des clones explorés dans des séries comme The Clone Wars, qui lèvent le voile sur leurs sacrifices bien avant l’exécution de l’Ordre 66.

Nouvelles perspectives avec Star Wars: Visions

Mais récemment, la donne change. Grâce au succès du streaming, Lucasfilm multiplie les projets. Certains, comme les productions LEGO Star Wars, relèvent plus du divertissement que de la narration profonde. D’autres, à l’image de la série d’anthologie animée Star Wars: Visions, s’autorisent toutes les audaces créatives. Le troisième volet propose notamment un épisode marquant : « BLACK », qui s’aventure sur un terrain rarement foulé – celui du doute et de la souffrance intérieure chez un stormtrooper lors de l’attaque contre l’Étoile de la Mort.

L’épisode « BLACK » : plongée dans les ténèbres intérieures

Impossible ici de confondre action effrénée et introspection. Au fil du récit, le spectateur se retrouve face à une question lancinante : qui est réellement ce soldat en proie à ses démons ? Si « BLACK » laisse planer une certaine ambiguïté sur sa nature – deux personnalités ou deux destins croisés ? – il martèle un message sans détour : « la guerre détruit tous ceux qu’elle touche ». Sur fond d’assaut rebelle, la quête désespérée du personnage principal pour trouver une forme de paix intérieure se solde par un échec amer, bien loin des rédemptions faciles.

Pour souligner ce contraste, peu d’œuvres issues de l’univers officiel ont donné voix aux stormtroopers eux-mêmes. Quelques tentatives émergent pourtant :

, dans The Force Awakens, est miné par le doute avant d’intégrer la Résistance. Cependant, son malaise disparaît dès les suites, privant le personnage d’une évolution psychologique durable.

L’humain derrière le masque blanc

Finalement, c’est peut-être là que réside toute la force – ou la subtilité – de « BLACK ». En dix minutes seulement, cet épisode bouscule le confort narratif des grandes sagas et offre aux soldats impériaux une humanité troublante jusque-là négligée. Preuve supplémentaire que même dans une galaxie si lointaine, chacun porte sa part d’ombre… et parfois ne trouve jamais vraiment la lumière.

Star Wars: Visions est disponible sur Disney+.