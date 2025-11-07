Nobody Wants This reviendra sur Netflix en 2026 avec une saison 3

La plateforme de streaming Netflix commande une troisième saison de Nobody Wants This, la comédie romantique phénomène avec Kristen Bell et Adam Brody.

Tl;dr Nobody Wants This, la comédie romantique avec Kristen Bell et Adam Brody, décroche déjà une troisième saison sur Netflix grâce à l’enthousiasme du public.

La série a connu un succès fulgurant dès ses débuts en 2024, avec des millions de vues et des critiques très positives pour ses dialogues mordants et sa romance décalée.

La saison 3 est prévue pour 2026, et les créateurs envisagent une suite potentielle sur quatre ou cinq saisons tant que l’audience reste au rendez-vous.

Un renouvellement express pour Nobody Wants This

C’est un fait rare dans l’univers des séries : à peine revenue sur les écrans, la comédie romantique Nobody Wants This, portée par Kristen Bell et Adam Brody, décroche déjà une troisième saison sur Netflix. La plateforme de streaming ne perd pas de temps, confortée par l’enthousiasme du public pour cette création signée Erin Foster. Il faut dire que le couple improbable incarné à l’écran a su capter les spectateurs dès les premiers épisodes.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Depuis ses débuts début 2024, la série a séduit instantanément. Avec sa combinaison de dialogues mordants et de romance mature, elle s’est hissée à la deuxième place du classement TV de Netflix dès sa première semaine, totalisant 10,3 millions de vues. Le bouche-à-oreille n’a pas tardé : en onze jours, le compteur affichait déjà 26 millions de visionnages et un score critique impressionnant de 95% sur Rotten Tomatoes.

Ce succès s’est confirmé avec la sortie de la saison 2 le 23 octobre 2025. Là encore, le show s’est installé directement en tête du Top 10 anglais, engrangeant près de 18 millions de vues en onze jours. Même si la note des critiques est légèrement descendue à 78%, l’audience reste au rendez-vous.

Perspectives et ambitions pour la suite

Devant ce plébiscite, la créatrice Erin Foster n’a pas caché son enthousiasme : « Je suis ravie d’avoir l’opportunité d’écrire une troisième saison. Tant que cela ne m’empêche pas trop de regarder des téléréalités le soir, je continue ! ». Un ton qui traduit bien l’esprit décalé du programme.

Quant à l’avenir au-delà de cette troisième salve d’épisodes – attendue pour 2026 –, rien n’est gravé dans le marbre. Néanmoins, lors d’une interview accordée à Deadline, Erin Foster et Adam Brody envisageaient déjà une trajectoire sur quatre ou cinq saisons pour leur série phénomène.

L’engouement se poursuit sur Netflix

Pour ceux qui auraient manqué le coche, rappelons que la saison 2 est disponible dès à présent sur Netflix. À ce rythme-là, difficile d’imaginer que la success story s’arrête ici tant les ingrédients semblent réunis pour prolonger l’aventure.

Les fans peuvent donc se préparer : Joanne et Noah reviendront bientôt explorer une nouvelle facette de leur relation hors normes.