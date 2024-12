La nouvelle planète mystérieuse de Star Wars: Skeleton Crew est source de grandes théories

Dans la série télévisée Star Wars: Skeleton Crew, un mystérieux nouveau monde fait son apparition, suscitant déjà de nombreuses théories parmi les fans de la célèbre saga de Disney.

Tl;dr Les fans de Skeleton Crew ont des théories sur la nouvelle planète Star Wars.

At Attin, introduite dans la série Disney+, éveille la curiosité.

Des spéculations suggèrent qu’elle pourrait être une base secrète ou une station spatiale.

La galaxie Star Wars s’agrandit

Les adeptes de la série Skeleton Crew sont en effervescence. L’objet de leur fascination ? Une nouvelle planète mystérieuse au sein de l’univers Star Wars.

At Attin, une planète énigmatique

Dévoilée dans la série Disney+, cette planète suscite intérêt et interrogations. Baptisée At Attin, elle se présente comme un lieu apparemment sûr, étrangement banal, qui n’est pas sans rappeler nos banlieues terriennes. Les créateurs de la série, Jon Watts et Chris Ford, l’ont désignée comme « le joyau de l’Ancienne République ».

Les théories et spéculations

Les fans, quant à eux, se sont lancés dans une effervescence de théories. « Le mystère d’At Attin m’intrigue », a déclaré un spectateur sur Reddit, déclenchant un fil de spéculations. « On dirait que personne n’entre ni ne sort, et qu’elle a été figée dans le temps depuis l’époque de la République. Est-elle contrôlée par un gouvernement dystopique ? Ou est-elle coincée dans une sorte d’anomalie spatio-temporelle séparée du reste de la galaxie… »

D’autres ne sont pas tout à fait convaincus qu’At Attin soit une planète. Certains pensent qu’il pourrait s’agir d’une sorte de station spatiale ou même d’un grand vaisseau, ce qui expliquerait pourquoi les adultes sont contraints à suivre certaines carrières.