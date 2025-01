La FTC contraint le développeur de Genshin Impact à bloquer les achats en jeu pour les jeunes adolescents

La Federal Trade Commission (FTC) a ordonné au développeur de Genshin Impact de mettre en place des mesures visant à empêcher les adolescents de moins de 16 ans d'effectuer des achats au sein du jeu.

Tl;dr Le développeur de Genshin Impact interdira les achats aux moins de 16 ans sans consentement parental.

Le jeu est accusé de tromper les enfants en les incitant à faire des dépenses importantes.

La FTC propose des restrictions sur l’utilisation des boîtes à butin.

Limitation des achats dans le jeu pour les mineurs

Dans le monde des jeux vidéo, un vent de changement se prépare. Le développeur du populaire jeu Genshin Impact a consenti à empêcher les joueurs de moins de 16 ans de réaliser des achats en jeu sans l’autorisation de leurs parents. Cette décision intervient suite à une plainte déposée par la Federal Trade Commission (FTC) américaine, qui a également infligé une amende de 20 millions de dollars au développeur.

Accusations de tromperie

Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, a déclaré que Genshin Impact avait trompé les enfants, les adolescents et les autres joueurs, les incitant à dépenser des centaines de dollars pour des prix qu’ils avaient peu de chances de gagner. Selon la FTC, le marketing du développeur ciblait activement les enfants et la société a également violé la loi COPPA en collectant des informations personnelles auprès des enfants de moins de 13 ans.

Système de jeu controversé

De plus, HoYoverse, l’entité américaine du développeur, est accusée d’avoir induit les joueurs en erreur quant aux chances de gagner des prix plus rares et d’avoir utilisé un système de monnaie virtuelle déroutant, jugé injuste pour les enfants et les jeunes adolescents. Genshin Impact utilise plutôt un système « gacha » où les joueurs peuvent « tirer » sur des bannières pour gagner un objet ou un personnage aléatoire.

Exigences de la FTC

La FTC propose d’interdire à Genshin Impact de vendre des boîtes à butin en utilisant de la monnaie virtuelle, à moins qu’il n’offre également la possibilité de les acheter directement avec de l’argent réel. Elle souhaite également obliger la société à révéler les chances d’obtenir des « gachas » et le taux de change de la monnaie virtuelle. Enfin, la commission souhaite que HoYoverse supprime les informations personnelles recueillies auprès des enfants de moins de 13 ans, à moins qu’elles n’aient été obtenues avec le consentement des parents.