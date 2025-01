La franchise Sonic franchit un jalon majeur au box-office

Les films de Sonic le Hérisson franchissent un cap majeur au box-office, confirmant leur succès retentissant.

Tl;dr Sonic the Hedgehog 3 réalise des bénéfices impressionnants au box-office.

La franchise Sonic dépasse le cap du milliard de dollars au box-office mondial.

Un quatrième volet de la saga Sonic est en préparation pour 2027.

Un triomphe au box-office pour « Sonic the Hedgehog 3 »

La troisième adaptation cinématographique de la célèbre franchise de jeux vidéo, Sonic the Hedgehog 3, continue d’afficher des performances impressionnantes au box-office. Le film a généré des recettes de 21,2 millions de dollars lors de son troisième week-end d’exploitation aux États-Unis, portant son total national à 187,5 millions de dollars. À l’échelle mondiale, le film a déjà rapporté 336,3 millions de dollars.

Malgré la perte de la première place au box-office, désormais occupée par le film de Disney, Mufasa: The Lion King, cette performance a permis à la franchise Sonic de franchir un cap significatif au box-office. Selon The Hollywood Reporter, la série a maintenant cumulé un milliard de dollars de recettes dans le monde.

« Sonic the Hedgehog 3 » surpasse ses prédécesseurs

Sonic the Hedgehog 3 a déjà dépassé le total mondial de 319,7 millions de dollars du premier opus sorti en 2020. Cependant, il lui reste encore un peu de chemin à parcourir avant de surpasser les 405,4 millions de dollars de Sonic the Hedgehog 2.

Sorti fin décembre, Sonic the Hedgehog 3 est rapidement devenu l’un des plus gros succès de la saison des fêtes, transformant les critiques positives en une belle performance au box-office. Avant même l’ouverture du film, Paramount avait exprimé sa confiance en lui en donnant son feu vert à Sonic the Hedgehog 4. Le plan actuel est de sortir Sonic 4 en 2027, en s’appuyant sur les intrigues entrevues dans les scènes post-génériques de Sonic 3.

Une réussite improbable pour la franchise Sonic

Il est impressionnant de voir la franchise Sonic franchir la barre du milliard de dollars, surtout lorsque l’on considère que la série semblait vouée à l’échec à un moment donné. La bande-annonce originale de Sonic the Hedgehog, avec le désormais tristement célèbre design « Ugly Sonic », avait suscité un tollé considérable, obligeant les cinéastes à revoir le modèle du personnage pour le rendre plus fidèle à l’apparence de Sonic dans les jeux vidéo et les séries animées. Cette décision s’est avérée judicieuse, car elle a contribué à faire de Sonic une valeur sûre pour Paramount.

Il n’est donc pas surprenant que Sonic continue de briller sur grand écran. Les scénaristes de Sonic the Hedgehog 3 ont indiqué qu’il y aurait « plusieurs autres suites » dans la série de films, la trilogie n’ayant fait qu’effleurer le potentiel de cette franchise. Il y a encore plusieurs personnages notables des jeux qui n’ont pas encore fait leur apparition dans les films, et il sera intéressant de voir ce que les cinéastes feront à mesure qu’ils avanceront.