La fonctionnalité de chat vocal de ChatGPT est désormais disponible pour les utilisateurs gratuits

Désormais, vous pouvez entamer des conversations interactives avec ChatGPT, et ce gratuitement. Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité ?

OpenAI a rendu public en septembre son application de discussion vocale, ChatGPT, pour Android et iOS. Jusqu’ici, seuls les abonnés Plus et Entreprise avaient le droit de tâter cette nouvelle fonctionnalité. Greg Brockman, co-fondateur d’OpenAI, a récemment annoncé que les conversations vocales sur ChatGPT sont désormais accessibles à tous les utilisateurs mobiles.

“Réaliser des voix synthétiques réalistes à partir de quelques secondes de discours réel” est technologiquement impressionnant, mais n’est pas sans potentiel risque. En effet, cela pourrait, par exemple, permettre à des individus mal intentionnés d’usurper l’identité de figures publiques ou de toute personne de leur choix. De ce fait, OpenAI a décidé que la fonctionnalité vocale de ChatGPT se concentrerait principalement sur les conversations.

ChatGPT Voice rolled out for all free users. Give it a try — totally changes the ChatGPT experience: https://t.co/DgzqLlDNYF

— Greg Brockman (@gdb) November 21, 2023