La Fin d’Oak Street mise sur les banlieues, loin de Jurassic

Prévu pour août 2026, The End of Oak Street veut relancer le cinéma de dinosaures sans copier Jurassic Park. Son pari est simple, et assez malin.

En bref La Fin d’Oak Street (The End of Oak Street) choisit la banlieue

Le film refuse de copier Jurassic Park

Sortie en salles le 14 août 2026

Des dinosaures dans une rue tranquille, avec balançoire, camion de glaces et piscine hors-sol. C’est tout le pari de The End of Oak Street, attendu le 14 août 2026, et c’est aussi la raison pour laquelle le film intrigue un peu plus que la énième tentative de marcher dans les pas de Jurassic Park.

Écrit et réalisé par David Robert Mitchell, produit par J.J. Abrams, le long-métrage imagine une banlieue paisible soudain transportée à l’époque préhistorique. Le contraste, très concret, change tout. On ne vous vend pas une île lointaine ni une jungle spectaculaire, mais le quotidien le plus banal possible, percuté par des créatures qui n’ont rien à y faire.

Des dinosaures au milieu des piscines hors-sol

Dans un entretien à Empire, J.

J. Abrams explique que toute l’approche de David Robert Mitchell repose sur cette collision entre la routine familiale de banlieue et les dinosaures. Il décrit un décor fait de bus scolaires, de camions de glaces, de balançoires et de piscines hors-sol, puis promet que si les bandes-annonces ont accroché le public, le film ira jusqu’au bout de cette idée.

C’est malin, quand même. Le cinéma de dinosaures bute souvent sur le même mur, copier la surface de Jurassic Park sans retrouver son regard. Ici, la différence de décor n’est pas un gadget, c’est le concept même du film.

Pourquoi la comparaison avec Jurassic est inévitable

J.J. Abrams insiste aussi sur un autre point, The End of Oak Street n’appartient à aucune franchise. Selon lui, le public a faim de nouvelles histoires, et la banlieue donne au film une identité que les films Jurassic n’ont presque jamais vraiment explorée.

Il n’a pas tort. La saga est restée, l’essentiel du temps, sur des îles ou dans des décors exotiques. Il y a bien le passage fameux de The Lost World: Jurassic Park avec un T. rex dans San Diego, puis quelques aperçus du monde réel dans Fallen Kingdom, Dominion ou Rebirth. Mais jamais un film entier bâti sur des dinosaures en pleine suburbia.

Et au fond, c’est là que le projet joue juste. L’attrait de ces films n’a jamais tenu seulement au décor, mais au mot le plus simple, dinosaures.

Un test commercial plus sérieux qu’il n’y paraît

Le film pourrait aussi profiter d’un détail très terre à terre, son budget. Non confirmé, il serait d’environ 73 millions d’euros (85 millions de dollars), ce qui montre que Warner Bros. ne traite pas le sujet comme une petite curiosité de catalogue.

Pas mal de films de dinosaures hors Jurassic ont été bricolés avec moins. Parfois, ça aide, comme pour Primitive War. Parfois, ça se voit trop, comme pour Carnosaur. Ici, il y a visiblement de vrais moyens.

Reste la question du box-office. Les sorties prévues la même semaine ne semblent pas très menaçantes, mais The End of Oak Street arrivera deux semaines après Spider-Man: Brand New Day, qui peut très bien devenir le plus gros carton de l’année. Bref, le film a une fenêtre, pas un boulevard. Et c’est justement pour ça que son résultat dira quelque chose d’utile, sur la place qu’il reste aux grands films originaux dans un marché qui recycle beaucoup.