La directrice du design hardware chez Apple quitte son poste

La principale remplaçante de Jony Ive chez Apple quitte l’entreprise. La firme de Cupertino a confirmé à Bloomberg que la directrice du design hardware, Evans Hankey, quitte son poste après trois ans chez la marque à la pomme. Il n’y a, à l’heure d’écrire ces lignes, aucun remplaçant annoncé, mais Evans Hankey restera à son poste pendant six mois pour assurer la transition. Alan Dye, qui a, lui, les rênes du design software depuis le départ de Jony Ive en 2019, conserve son poste.

Ce changement n’est pas totalement négatif. Selon les sources de Bloomberg, Gary Butcher, l’un des anciens responsables du design d’Alan Dye et actuellement vice-président du design chez Airbnb, revient chez Apple. Nul ne sait actuellement quelles responsabilités il aura à son retour.

Dans un communiqué transmis à Bloomberg, Apple explique que son unité dédiée au design compte dans ses rangs “des cadres importants avec des décennies d’expérience” et qu’elle crée des produits qui sont “indéniablement” représentatifs de l’entreprise. Aucune explication cependant quant à la raison du départ de Evans Hankey.

Les attentes étaient importantes suite à la nomination de Evans Hankey à ce poste. On doit à Jony Ive tellement de produits du catalogue Apple, y compris l’iMac, l’iPod et l’iPhone. Bien que nous ne connaissions pas précisément la contribution de Evans Hankey (Jony Ive n’ayant finalement totalement quitté l’entreprise qu’en juillet), elle a supervisé de nombreux travaux appréciés du grand public ainsi que diverses évolutions durant son contrat. La marque à la pomme avait abandonné le clavier papillon tant décrié pour des modèles plus pratiques et introduit certains changements de design majeurs, comme pour l’iMac M1. Dans le même temps, la précaution a plusieurs fois était le maître mot – comme avec l’Apple Watch qui, modèle Ultra excepté, n’a pas vraiment changé depuis 2018 -.

Cela ne saurait présager, en tous les cas, de quelconques soucis pour Apple, mais ce changement met en lumière une potentielle évolution dans le design, notamment dans certaines catégories de produits. La firme de Cupertino travaillerait d’arrache-pied sur un casque de réalité mixte, des lunettes de réalité augmentée et même une voiture électrique. Bien que l’influence de Evans Hankey n’ait peut-être pas permis de transformations majeures, il est possible que son successeur s’en charge. À suivre !