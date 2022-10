Apple Fitness+ arrive sur iPhone le 24 octobre

Apple Fitness+ arrive sur l'iPhone le 24 octobre. En même temps que le très attendu iOS 16.1.

Apple ne se contente pas de mettre à jour les OS de ses iPad et Mac la semaine prochaine. La marque à la pomme a révélé que Fitness+ arrivera sur les iPhone le 24 octobre prochain, en même temps donc que les mises à jour du système, y compris iOS 16.1. Vous aurez besoin du smartphone pour vous enregistrer, mais le service sera aussi accessible via l’iPad et l’Apple TV. Vous n’aurez pas non plus besoin nécessairement d’un Apple TV pour visualiser vos statistiques sur un grand écran dans la mesure où les boîtiers Roku dotés d’AirPlay seront capables d’afficher les données à partir du mois de novembre.

Vous aurez aussi accès à toute la gamme d’exercices de fitness et de méditation via l’onglet adéquat dans l’app Fitness. La limitation principale, comme vous pouvez vous en douter, c’est la précision du système. Là où les possesseurs d’Apple Watch peuvent se reposer sur un suivi du rythme cardiaque constant pour déterminer le nombre de calories brûlées, les utilisateurs de Fitness+ sur iPhone n’auront droit qu’à des estimations. Vous pourriez aussi toujours vouloir la smartwatch d’Apple pour vos données de performances personnalisées. L’Apple Watch est aussi pratique si vous voulez profiter des exercices Time to Walk ou Time to Run sans trimballer votre iPhone.

Il y a aussi des bonus offerts à celles et ceux qui testent le service. Vous avez désormais trois mois gratuits de Fitness+ si vous achetez un iPhone, un iPad ou un Apple TV et plus seulement une Apple Watch comme jusqu’à présent.

iOS 16.1 intègre par ailleurs un certain nombre de changements au-delà de la prise en charge de Fitness+. Attendez-vous à une meilleure icône pour la présentation de la batterie restante, les Activités en direct comme les scores, la Bibliothèque Photo Partagée iCloud, les permissions de copier-coller par application et une recharge via de l’énergie plus respectueuse de l’environnement. Nombre des promesse faites par Apple lors de la présentation d’iOS 16 deviendront réalité dans quelque chose, et ce, quel que soit l’appareil que vous utilisez.