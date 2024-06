La dernière innovation IA de NVIDIA : de l’assistance en jeu

Le chatbot G-Assist offre des astuces de jeu et optimise les taux de rafraîchissement ainsi que d'autres paramètres. Comment pourrait-on se passer de cette technologie innovante ?

Tl;dr NVIDIA développe un assistant AI pour optimiser les jeux PC.

G-Assist aide dans le jeu et effectue des tâches d’optimisation.

Il peut améliorer les paramètres du système et des jeux.

NVIDIA recrute actuellement des développeurs pour ce projet.

NVIDIA, à la pointe de la technologie de jeu

Dans le monde effervescent du gaming, une nouveauté promet de changer profondément l’expérience du joueur. NVIDIA, un leader incontesté du secteur technologique, présente une démonstration d’un nouvel assistant doté d’intelligence artificielle qui pourrait offrir des solutions efficaces pour optimiser vos jeux PC.

G-Assist : un allié de taille pour les gamers

Il s’agit du G-Assist, un chatbot dopé à l’intelligence artificielle et propulsé par la technologie GeForce de NVIDIA. Dans une démo tournant à l’intérieur du célèbre jeu ARK : Survival Ascended, NVIDIA montre comment G-Assist peut répondre à des questions cruciales pour les joueurs comme “quelle est la prochaine arme du début du jeu et où puis-je trouver les matériaux pour la fabriquer ?” Il est ainsi capable de donner des informations précises sur l’objet recherché et la manière de l’obtenir.

Optimisation de l’expérience de jeu

La fonctionnalité de G-Assist ne s’arrête pas à l’aide in-game. Il est également capable d’optimiser les paramètres de jeux tels que Cyberpunk 2077, en appliquant directement les paramètres graphiques de la plus haute qualité. De plus, il est capable d’analyser votre système dans son ensemble et recommander des modifications profitables, comme augmenter la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur 4K de 60 Hz à 144 Hz.

Un avenir prometteur

Bien que cette technologie ne soit qu’une simple démonstration pour l’instant, l’enthousiasme suscité par G-Assist est palpable. NVIDIA est d’ailleurs en pleine phase de recrutement de développeurs intéressés par ce projet. Une fois de plus, la firme démontre sa volonté de repousser les frontières de l’innovation technologique dans l’univers du gaming.