La déception d’un acteur de Star Trek : Next Generation face aux retrouvailles dans Picard saison 3

Un acteur emblématique de Star Trek: The Next Generation a exprimé sa déception face à la réunion des anciens membres de l’équipage dans la troisième saison de Picard, estimant que ce moment très attendu n’a pas répondu à ses attentes.

Tl;dr Marina Sirtis déçue par l’ambiance du tournage.

Le spin-off Star Trek: Legacy annulé.

annulé. Starfleet Academy poursuit la saga chez Paramount.

Une réunion sous le signe de la nostalgie… et de la déception

À l’occasion du grand final de Picard, plusieurs figures emblématiques de la série culte Star Trek: The Next Generation ont effectué un retour remarqué. Si les retrouvailles entre Worf, Data, Riker, Beverly Crusher, Geordi La Forge et, bien sûr, Deanna Troi incarnaient un moment fort pour les fans, toutes les impressions n’ont pas été aussi positives qu’attendu.

L’atmosphère transformée par l’ère numérique

Interrogée par le podcast Show People, l’actrice Marina Sirtis, qui incarne Deanna Troi, s’est confiée sur ses sentiments mitigés. Loin des souvenirs chaleureux du plateau d’il y a trente ans, elle évoque une ambiance marquée par l’omniprésence des smartphones : « J’ai traversé toute l’Angleterre pour retrouver mes collègues, mais aujourd’hui chacun reste scotché à son écran. Plus personne ne se parle. J’ai trouvé ça franchement déprimant. » Cette réflexion pointe une évolution profonde des relations sur les plateaux télévisés modernes, rompant avec la convivialité qui avait marqué les années fastes de la série.

L’avenir contrarié des héros vétérans

Mais ce n’est pas tout : à ceux qui espéraient retrouver la magie au fil d’une nouvelle aventure télévisuelle, Sirtis oppose une douche froide. Le projet de spin-off intitulé Star Trek: Legacy, envisagé autour du fils de Picard, ne verra pas le jour. L’actrice tranche sans ambages : « Aucun studio ne produira une série dont la plupart des acteurs principaux ont plus de 70 ans. C’est juste Hollywood. » Un constat lucide qui interroge sur la place accordée aux comédiens chevronnés dans le paysage audiovisuel américain.

Nouveaux horizons pour la franchise Star Trek

Pourtant, la saga continue d’explorer de nouveaux univers grâce à Paramount. Actuellement en cours de diffusion, la série Star Trek: Starfleet Academy, située bien après les événements de Picard et The Next Generation, prépare déjà une deuxième saison – tournée mais sans date officielle à ce jour. Les nostalgiques devront donc composer avec une relève incarnant cette fois une génération totalement différente.

Alors que certains regrettent déjà l’âge d’or du collectif Enterprise, d’autres guettent les futurs voyages stellaires que leur réserve encore l’infatigable univers Star Trek.