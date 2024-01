La déception au box-office d’Aquaman 2 poursuit l’étonnante tendance du DCU

La performance au box-office d'Aquaman et le Royaume Perdu poursuit et finit une tendance plutôt surprenante pour l'univers cinématographique DC. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la DCU ?

Tl;dr Aquaman and the Lost Kingdom clôt une tendance décevante au box-office pour le DCU.

Chaque suite directe du DCU a rapporté moins que son prédécesseur.

Des facteurs externes ont impacté les performances au box-office.

Le DCU va être rebooté par James Gunn et Peter Safran.

Une tendance déconcertante pour le DCEU

Le DCU (DC Extended Universe) voit sa tendance au box-office se confirmer de manière troublante avec Aquaman et le Royaume Perdu. En effet, ce dernier film du DCU, avant le reboot annoncé par James Gunn et Peter Safran, ne fait que perpétuer une tendance décevante observée pour toutes les suites du DCU.

Des suites moins performantes au box-office

Depuis Man of Steel en 2013 jusqu’à Aquaman et le Royaume Perdu en 2023, le DCU a produit 15 films. Parmi ceux-ci, quatre sont des suites directes. Malheureusement, toutes ces suites ont rapporté moins que leur prédécesseur, malgré l’objectif initial d’atteindre un niveau de retour financier similaire.

Des facteurs externes à prendre en compte

Cependant, il est important de souligner que plusieurs facteurs externes ont pu influencer ces résultats. Par exemple, Wonder Woman 1984 et The Suicide Squad ont été diffusés simultanément en salles et à la maison lors de la pandémie, ce qui a probablement affecté leur performance au box-office. De plus, Shazam! Fury of the Gods et Aquaman et le Royaume Perdu ont été lancés bien après l’annonce du nouveau reboot du DCU par Gunn et Safran, ce qui a pu susciter des interrogations parmi les fans de DC quant à l’intérêt de visionner ces films, notamment en salles.