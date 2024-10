La date de révélation de la Nintendo Switch 2 se précise

Est-ce que Nintendo prépare une surprise ? Un informateur réduit les possibilités de la date de révélation de la potentielle Switch 2.

Tl;dr La Switch 2 pourrait être annoncée la semaine du 28 octobre.

pourrait être annoncée la semaine du 28 octobre. Le journaliste brésilien Pedro Henrique Lutti Lippe est à l’origine de cette rumeur.

Nintendo prévoit de révéler le successeur de la Switch avant la fin de son exercice fiscal en mars 2025.

Une annonce imminente pour la Switch 2

Selon une source d’information fiable, l’annonce de la tant attendue Switch 2 de Nintendo pourrait intervenir dès la semaine du 28 octobre.

Le journaliste à l’origine de la rumeur

L’instigateur de cette rumeur n’est autre que le journaliste brésilien Pedro Henrique Lutti Lippe, connu pour avoir révélé en premier le report du lancement de la Switch 2 à 2025. C’était l’une des nouvelles les plus marquantes de l’année concernant Nintendo.

Une révélation attendue

Lors de son dernier livestream sur YouTube, Lippe a une fois de plus parlé du successeur de la Switch, allant même jusqu’à essayer de préciser la date de son annonce. Selon lui, il est fort probable que la console soit présentée la semaine prochaine, entre le 28 octobre et le 1er novembre. Lippe prévoit de surveiller de près le fil Twitter de Nintendo le lundi et le mardi, s’attendant à ce que la société publie un teaser avant la révélation complète, comme elle l’a fait pour l’annonce de la Switch en octobre 2016.

Des prédictions cohérentes

La dernière prédiction de Lippe est cohérente avec les informations qu’il a partagées début octobre 2024, lorsqu’il a déclaré s’attendre à ce que la Switch 2 soit dévoilée avant la fin du mois. Le journaliste brésilien rappelle que Nintendo doit publier un rapport financier le 5 novembre et suppose que l’entreprise pourrait vouloir annoncer le successeur de la Switch avant de devoir répondre aux questions des investisseurs sur ce nouveau produit lors de ses prochains appels aux résultats.

Des rumeurs à prendre avec prudence

Comme toujours, il convient de prendre ces rumeurs avec une certaine réserve, même si elles proviennent de sources fiables. Malgré sa solide réputation dans le domaine des scoops Nintendo, Lippe s’est récemment trompé en annonçant un Nintendo Direct en avril 2024, une information qu’il a ensuite admis avoir partagé un peu trop rapidement sans avoir pris le temps de la vérifier correctement.

Enfin, notons que Nintendo a déclaré que le successeur de la Switch serait annoncé avant la fin de son exercice fiscal en cours, qui se termine le 31 mars 2025.