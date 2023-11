La console Analogue Pocket bientôt disponible en huit couleurs Game Boy Pocket/Advance

Vous pourrez passer vos précommandes pour les versions en édition limitée à partir du 17 novembre. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour obtenir le vôtre ?

Tl;dr L’Analogue Pocket sort en huit nouvelles couleurs.

Les précommandes ouvriront le 17 novembre sur le site d’Analogue.

L’entreprise commencera les expéditions le 20 novembre.

Ce sont des éditions limitées qui seront probablement vite épuisées.

Analogue Pocket : une renaissance en couleur

Voyez comme une nouvelle vie est insufflée dans l’univers des jeux portables ! Cette semaine, l’Analogue Pocket fait son entrée sur scène avec huit nouvelles variantes de couleur. Celles-ci, selon Analogue, sont assorties et fabriquées en huit couleurs classiques de la Game Boy Pocket et de la Game Boy Advance: bleu, vert, indigo, orange épicé, rose, rouge, argent et jaune. Chacune d’elles a été conçue avec une attention particulière au détail et est tout simplement ravissante.

Anticipation et enthousiasme

Les joueurs peuvent commencer à précommander le 17 novembre à 17 h, heure française, sur le site web d’Analogue. L’entreprise prévoit de commencer à expédier ces modèles dès le 20 novembre. Si vous envisagez de faire de cette version une surprise pour un proche lors des fêtes de fin d’année, elle devrait arriver à temps.

Edition limitée : agissez vite !

Cependant, comme il s’agit d’éditions classiques limitées, si vous souhaitez acquérir l’une d’entre elles, faîtes vite ! Lors de précédentes sorties, ces éditions spéciales de l’Analogue Pocket ont été la cible d’un approvisionnement rapide. Le modèle “Glow in the Dark” par exemple, fut épuisé en seulement deux minutes.