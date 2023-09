La console Analogue Pocket arrive dans une édition limitée transparente colorée. Une superbe idée cadeau pour les fans de retrogaming.

Cela ne fait que quelques semaines qu’Analogue a lancé sa console Pocket phosphorescente, une édition limitée qui s’est retrouvée en rupture en quelques minutes. Le fabricant se prépare déjà à lancer une nouvelle édition limitée, une machine qui devrait encore évoquer de nombreux souvenirs d’enfance. Analogue va en effet vendre des Pocket transparentes, souvenirs des consoles Game Boy Color, le 29 septembre prochain, à 17 h, heure française.

La console Analogue Pocket arrive dans une édition limitée transparente colorée

Les fans intéressés pourront choisir parmi sept coloris transparents : pur transparent, noir, rouge, bleu, orange, vert et violet. La console retro sera vendue 250 $ l’unité, soit 30 $ de plus que la version basique, qui est, à l’heure actuelle, en rupture de stock. Ces consoles seront évidemment proposées en quantités très limitées et Analogue a déjà prévenu qu’elles ne seront jamais vendues de nouveau.

Si vous êtes intéressé(e), vous aurez tout intérêt à vous connecter à l’heure exacte de lancement de ce modèle parce que, comme nous l’avons rappelé plus haut, l’édition phosphorescente a été vendue en quelques minutes.

Une superbe idée cadeau pour les fans de retrogaming

La console Analogue Pocket permet de jouer aux jeux physiques (ces bonnes vieilles cartouches) de Game Boy et Game Boy Advance et la machine est même compatible avec les accessoires originaux de la console de Nintendo. Vous pouvez aussi la brancher directement sur un autre Game Boy pour jouer en multijoueur. Mais les cartouches Game Boy ne sont pas votre seule option avec la Pocket. En effet, Analogue vend aussi des adaptateurs Game Gear, pour replonger totalement dans vos souvenirs de jeux vidéo des années 1990. Des adaptateurs TurboGrafx, Neo Geo et Lynx avaient aussi été annoncés il y a longtemps par le fabricant, mais les fans les attendent toujours.