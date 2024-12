La chronologie de Squid Game : quand se déroule la saison 2 ?

Un décryptage de la chronologie de la série télévisée Squid Game diffusée sur Netflix.

Gi-hun est toujours à la recherche des maîtres du jeu.

Jun-ho, le policier déterminé, poursuit sa quête malgré les échecs.

Retour dans l’arène pour le « Squid Game »

Trois ans après avoir conquis le monde en 2021 et s’être imposé comme la série la plus visionnée de Netflix, le « Squid Game » est de retour pour une nouvelle partie qui s’annonce aussi mortelle et périlleuse que la précédente.

Gi-hun, toujours dans la course

Rappelons qu’à la fin de la première saison, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), seul survivant de la bataille royale, est sorti plus riche de ₩45.6 milliards et arborant une crinière rouge vif. Alors où en sommes-nous au début de la saison 2 ? Combien de temps s’est écoulé depuis que notre héros a déclaré la chasse ouverte aux maîtres du jeu qui continuent à recruter des participants dans le public pour les confronter à la lutte de leur vie ? Eh bien, comme révélé dans le premier épisode, le temps n’a guère avancé. En fait, on a l’impression de n’avoir jamais quitté l’arène du jeu.

Le temps, un allié ou un ennemi ?

Dans un univers où chaque seconde compte et où le choix du bon biscuit en sucre peut être une question de vie ou de mort, il y a de quoi s’inquiéter lorsque « Squid Game » fait un bond de deux ans après les événements du dernier épisode de la saison précédente. Même s’il a eu la chance de s’en sortir vivant, Gi-hun n’a pas progressé dans sa traque des maîtres du jeu responsables de son expérience traumatisante.

Jun-ho, toujours en quête de vérité

Le policier déterminé Jun-ho (Wi Ha-jun) continue d’enquêter malgré le revers subi lorsqu’il a été blessé par balle et a failli mourir la saison dernière. Réaffecté comme policier de la circulation après son échec à révéler l’existence des jeux au monde, il a passé les deux dernières années à chercher l’île qui a mystérieusement disparu.

La saison 2 de « Squid Game » est désormais disponible sur Netflix.