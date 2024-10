La bande-son de Ghost in the Shell PS1 arrive enfin dans nos contrées !

Il est d'ores et déjà possible de précommander sur iam8bit, en prévision de sa sortie prévue pour le deuxième trimestre 2025.

Produite par Takkyu Ishino, elle est disponible en pré-commande sur iam8bit.

Elle sera disponible en 2025 en CD, double LP et picture disc.

Une bande sonore culte débarque en Occident

Les amateurs de jeux vidéo des années 90 se souviennent sans doute du jeu Ghost in the Shell, adaptation de la célèbre œuvre de Masamune Shirow, qui nous mettait aux commandes d’un mécha arachnoïde dans un univers cyberpunk. Aujourd’hui, la bande sonore de ce jeu, intitulée Ghost in the Shell: Megatech Body, fait l’objet d’une sortie très attendue en Occident.

Une composition de Takkyu Ishino

Portée par les compositions énergiques de Takkyu Ishino, cette bande sonore, véritable élixir pour les oreilles des joueurs, a marqué les esprits avec son ambiance techno. On y retrouve également des titres de Mijk Van Dijk, The Advent, Joey Beltram et Brother from Another Planet, pour un ensemble qui promet de faire vibrer les nostalgiques.

Disponible en pré-commande sur iam8bit

Les amateurs peuvent dès à présent précommander cette bande sonore sur le site iam8bit, avant sa sortie officielle prévue pour 2025. Trois formats seront proposés : un CD comprenant 23 titres, un double LP de 11 titres et un picture disc de six titres soigneusement sélectionnés.

Des tarifs pour tous les budgets

Le CD, proposé à 43 dollars, est présenté dans un boîtier lenticulaire 3D du plus bel effet. Pour 55 dollars, vous pourrez vous offrir la version vinyle, tandis que le picture disc, illustré recto-verso en hommage à l’édition originale, est proposé à 50 dollars. De quoi satisfaire tous les fans de Ghost in the Shell, quel que soit leur budget.