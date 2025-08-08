Kucoin met fin à l’accès de ses services aux utilisateurs français

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Kucoin met fin à ses activités en France. Les utilisateurs français ne peuvent désormais plus accéder aux services proposés, conséquence d’un contexte réglementaire renforcé autour des actifs numériques dans l’Hexagone.

Tl;dr KuCoin ferme ses services en France dès août 2025.

Retrait des fonds conseillé avant la date limite.

Décision liée aux tensions avec l’AMF et MiCA.

Une fermeture qui secoue la communauté crypto française

La nouvelle est tombée comme un couperet pour les utilisateurs français de la plateforme d’échange centralisée KuCoin. Dès le mois d’août 2025, les services de cet acteur majeur du secteur ne seront plus accessibles dans l’Hexagone. Une décision radicale qui trouve son origine dans les tensions persistantes opposant KuCoin à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce bras de fer n’a rien d’un épisode isolé : depuis avril 2024 déjà, KuCoin figurait sur la liste noire de l’institution française — sans que les raisons précises soient officiellement détaillées.

Une sortie progressive du marché français

Loin d’être une mesure brutale, la cessation d’activité se fera par étapes, laissant un peu de temps aux clients pour réagir. Le plan, étalé en trois phases, vise à limiter les pertes et à accompagner le retrait :

Dès le 4 août 2025 : arrêt des dépôts, interdiction de passer de nouveaux ordres, mais possibilité de fermer manuellement ses positions.

À partir du 25 août : liquidation forcée des positions restantes et désactivation définitive des services clés tels que KuCard.

Au-delà : transfert automatique des fonds non retirés (au-dessus de 10 USDC) vers la société Zillion Bits Ltd., avec instructions ultérieures pour leur récupération.

We regret to inform you that KuCoin will no longer be able to provide services to users residing in France, as aligned with your local regulators and in compliance with local laws and regulations. This decision affects a limited number of users, and the majority of KuCoin… — KuCoin Mod (@KuCoinMod) July 28, 2025

Ce calendrier serré impose donc une vigilance accrue aux détenteurs de cryptomonnaies sur la plateforme.

Des mesures concrètes à prendre pour les clients

Que faire si vos actifs sont encore chez KuCoin? Plusieurs options s’offrent à vous. D’abord, il peut être utile d’actualiser votre KYC si vous avez changé de résidence ; ce détail pourrait conditionner l’accès futur à vos avoirs. Ensuite, il devient urgent de clôturer toutes les positions ouvertes et surtout, de retirer rapidement vos fonds. Deux solutions principales s’imposent :

opter pour un wallet non custodial — type Ledger — afin d’en garder le contrôle total

ou migrer vers une autre plateforme centralisée, comme Binance, conforme aux exigences françaises telles que celles imposées par l’AMF.

L’incertitude demeure quant au retour possible de KuCoin

Mais faut-il considérer cette fermeture comme définitive ? Rien n’est moins sûr. Le secteur évolue vite : KuCoin, contraint de quitter l’Inde il y a peu, y a finalement fait son retour en avril dernier. Même schéma observé avec ByBit dont la situation en France a fluctué. La plateforme affiche d’ailleurs sa volonté de revenir servir ses clients français dès qu’elle se conformera au règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets). En attendant, prudence reste mère de sûreté : mieux vaut anticiper et sécuriser ses actifs avant le délai imparti… Les mauvaises surprises ne préviennent jamais.