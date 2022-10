Konami souhaite recruter des experts du web 3.0 pour le métavers et les NFT

Une place de marché dédiée aux NFT est en développement chez l'éditeur japonais Konami.

L’éditeur japonais Konami poursuit ses ambitions et projets dans le web 3.0 :

Nous sommes en train de recruter un large éventail de talents pour la construction de systèmes et le développement de services afin de proposer de nouvelles expériences liées au web 3.0 et au métavers. Nous avons mené des recherches et des développements pour incorporer les dernières technologies dans nos jeux et nos contenus, et nous prévoyons de lancer un service où les joueurs pourront échanger leurs NFTs (objets numériques) en jeu via une plateforme de distribution unique utilisant la blockchain.