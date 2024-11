Knight et Palmer de NCIS : un renouveau romantique après leur confrontation dans la saison 22 ?

Les stars de NCIS laissent planer le doute : Knight et Palmer vont-ils raviver leur romance après leur confrontation dans la saison 22 ?

Tl;dr Les acteurs de NCIS discutent de la possibilité d’un renouveau romantique entre leurs personnages.

La relation entre Knight et Palmer pourrait être réévaluée en cours de saison.

Les scénaristes ont promis des rebondissements intéressants concernant leur relation.

Des remous dans l’amour à l’écran

Les acteurs de la série NCIS, Katrina Law et Brian Dietzen, ont récemment évoqué la possibilité d’une reprise de la romance entre leurs personnages respectifs, Jessica Knight et Jimmy Palmer. Alors que la fin de la saison 21 les avait vus rompre, la suite pourrait bien réserver quelques surprises aux fans.

Pour l’amour du suspense

Interrogés par Us Weekly, les deux acteurs ont laissé entendre que Knight et Palmer pourraient réévaluer leur relation, passant d’amants à amis. Mais cela n’exclut pas la possibilité de raviver leur flamme plus tard dans la saison. D’ailleurs, les scénaristes auraient promis « quelque chose de croustillant » pour les épisodes à venir, ce qui pourrait indiquer un retour de flamme entre les deux personnages.

Entre espoirs et incertitudes

Même si la rupture entre Knight et Palmer n’était pas due à des problèmes personnels, mais plutôt à des chemins de vie divergents, leur réconciliation récente laisse entrevoir de nouvelles possibilités pour la suite de la série. Malgré leurs différences actuelles, leur amour pourrait suffire à surmonter les obstacles à venir.