Kikikickz : du resell de sneakers sur mobiles

Acteur majeur de la revente de sneakers, Kikikickz décline sa boutique en ligne en une application ergonomique, dynamique et intuitive pour les smartphones.

Concurrent principal de Wethenew en France, Kikikickz a décidé depuis plusieurs mois d’aller titiller les géants du resell comme StockX (sponsor des événements de Twitch), GOAT (partenaire principal du Paris Saint-Germain) et Klekt (partenaire stratégique de Crep Protect) avec une application mobile sur iOS et Android proposant les mêmes services que sa boutique en ligne, à savoir l’achat de sneakers en édition limitée garanties neuves et authentiques.

Des offres spéciales pour les clients mobiles de Kikikickz

Pour attirer de nouveaux clients, aussi bien sur le marché français que européen, et les fidéliser le plus rapidement possible, les équipes de Kilian Dris et ses associés Baptiste Saltiel, Adrien Gery et Alexander Douglas misent sur des offres promotionnelles alléchantes comme une réduction de -15% sur une première commande via l’application mobile de Kikikickz avec le code APP15, des “deal of the week” tous les lundis, une livraison en 48h pour certains modèles ou encore des ventes privées avec des exclusivités. En plus de tout cela, les utilisateurs ont accès à des jeux concours, des articles liés à l’actualité du streetwear et de la sneakers ainsi qu’un planning des prochaines sorties.

Kikikickz sur iOS et Android, le resell de sneakers à portée de main

Les sneakers cultes d’hier et de demain sont en vente sur Kikikickz :