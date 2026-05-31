Kevin Costner refuse d’abandonner sa grande saga western

Entre ambition démesurée, reports de suites et financement fragile, Horizon s’impose comme le projet le plus risqué, et personnel, de la carrière de Kevin Costner.

Tl;dr Le film Horizon: An American Saga — Chapter 1 de Kevin Costner tente de rebondir sur Amazon Prime Video après son échec au cinéma.

La saga, prévue en quatre volets, reste inachevée : le deuxième film est repoussé et le troisième est encore bloqué en développement.

Malgré les difficultés financières, Kevin Costner continue de chercher des financements et mise sur le succès en streaming pour sauver son projet.

Une fresque ambitieuse face à l’échec commercial

Désormais accessible sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, Horizon: An American Saga — Chapter 1 de Kevin Costner cherche un second souffle après avoir déçu en salles. Sur fond de guerre de Sécession, le film suit divers personnages dans leur conquête de l’Ouest, dont le solitaire Hayes Ellison, incarné par Costner lui-même. L’acteur, également à la réalisation et au scénario, s’associe à Marigold (Abby Lee) pour survivre à une menace persistante.

L’ambition d’une saga contrariée

Pensée dès l’origine comme la première pierre d’un vaste projet en quatre volets, cette production ne propose pas une intrigue totalement autonome. Un choix assumé par Costner mais qui peut déconcerter les spectateurs friands d’histoires closes. D’ailleurs, notre rédaction n’a pas hésité à qualifier le film de « la plus chère des bandes-annonces jamais réalisée pour une suite ». Malgré cela, les amateurs du genre y trouveront certains codes traditionnels du western, ainsi qu’une promesse de développement si la franchise aboutit.

L’avenir incertain des suites

La trajectoire de la saga demeure floue : même si le second chapitre est déjà tourné, et a même été présenté lors d’un festival, sa sortie a été reportée sans nouvelle date annoncée. Quant au troisième film, il est toujours bloqué en phase de développement. Face à ces obstacles, Kevin Costner reste inébranlable. Il continue inlassablement sa quête de financements auprès d’investisseurs privés afin de concrétiser son rêve cinématographique, nourri depuis les années 1980.

À ce stade, une chose est claire : pour Kevin Costner, ce projet tient presque de l’obsession. Il confie lui-même : « Je ne sais pas comment je vais m’y prendre, mais je vais le faire et ensuite j’irai jusqu’au quatrième épisode. Et si vous voulez dire ‘la fin’ à ce moment-là… alors ce sera la fin. »

Sous pression… mais pas vaincu

Pour les passionnés qui espèrent découvrir la suite rapidement, rien n’est garanti pour le moment. Certains se prennent à imaginer qu’un succès sur Amazon Prime Video pourrait convaincre la plateforme de distribuer la suite ou d’en faciliter la production, hypothèse plausible tant que l’audience répond présente.

En attendant que la lumière se fasse sur l’avenir des prochains volets, voici les points essentiels à retenir :

L’échec commercial initial bloque temporairement les suites .

. L’ensemble du projet dépend désormais du succès en streaming .

. L’engagement personnel et financier de Kevin Costner reste total.

Reste donc à savoir si cette épopée prendra réellement toute son ampleur ou si elle restera une légende inachevée du grand Ouest hollywoodien.