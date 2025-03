Kevin Bacon en chasseur de primes immortel dans la bande-annonce de The Bondsman

Dans la nouvelle bande-annonce de "The Bondsman", Kevin Bacon incarne un chasseur de primes immortel, plongeant dans un monde sombre et surnaturel.

Tl;dr The Bondsman, série d’horreur et de comédie, sera diffusée sur Prime Video.

Kevin Bacon joue un chasseur de primes ressuscité par le Diable pour traquer des démons.

La série sera disponible à partir du 3 avril 2025.

Le renouveau du genre horreur-comédie

Le géant du streaming, Prime Video, a dévoilé la bande-annonce officielle de sa nouvelle série d’horreur, d’action et de comédie intitulée The Bondsman. Produite par Blumhouse Television, la série met en vedette l’acteur chevronné Kevin Bacon, qui campe le rôle de Hub Halloran, un chasseur de primes ressuscité après son assassinat.

Une quête infernale

Hub Halloran découvre qu’il a été ramené à la vie par le Diable lui-même. Sa mission ? Mettre à profit ses compétences de chasseur de primes pour retrouver des démons échappés de l’Enfer et les renvoyer dans leur prison de flammes. Mais cette quête surnaturelle ne sera pas la seule préoccupation de Halloran. Il devra également composer avec sa famille éloignée et démêler les raisons de sa condamnation en Enfer, nourrissant l’espoir d’une seconde chance dans la vie. Les huit épisodes de The Bondsman seront disponibles exclusivement sur Prime Video à partir du 3 avril 2025.

Un casting de choix

Outre Kevin Bacon, The Bondsman compte également dans son casting Jennifer Nettles, Damon Herriman, Beth Grant, Maxwell Jenkins et Jolene Purdy. Bacon est également producteur exécutif, aux côtés du showrunner Erik Oleson, du créateur Grainger David et de Jason Blum de Blumhouse.

Un personnage complexe

Concernant la nature de son personnage, Kevin Bacon le décrit comme étant « autodestructeur » avec un passé sombre mystérieux qui se dévoilera sûrement au fil du temps, offrant une expérience révélatrice à Hub. « Il est complètement dans le déni de la façon dont il a pu finir en Enfer », a déclaré Bacon. « Il se dit, ‘Il doit y avoir une sorte d’erreur. Il y a eu un bug dans le système.’ Mais il sait. »

Le voyage infernal de Hub Halloran promet d’être aussi intriguant que palpitant. Rendez-vous donc le 3 avril 2025 sur Prime Video pour découvrir The Bondsman.