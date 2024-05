Jurassic World: Chaos Theory, une nouvelle histoire plus sombre et mature après Jurassic World: Camp Cretaceous

La suite de Jurassic World: Camp Cretaceous se dévoile avec un trailer.

Tl;dr Jurassic World: Chaos Theory est une nouvelle série animée produite par Netflix.

Elle suit les personnages de Jurassic World: Camp Cretaceous devenus adultes.

Le scénario explore la coexistence des humains et des dinosaures.

Jurassic World: Chaos Theory est un peu plus sombre et mature que Jurassic World: Camp Cretaceous.

Une nouvelle ère pour Jurassic World

Dreamworks Animation et Netflix présentent Jurassic World: Chaos Theory, une suite étonnante de la série Jurassic World: Camp Cretaceous. Les personnages centraux, maintenant de jeunes adultes, sont confrontés à une réalité où les dinosaures coexistent avec les humains. Leur réunion est déclenchée par une tragédie qui révèle une conspiration menaçant leur vie.

Un monde où les dinosaures sont monnaie courante

Chaos Theory est conçue pour un public plus mature que Camp Cretaceous, avec des thèmes plus adultes et une action plus intense. L’intrigue explore un monde post-Fallen Kingdom où les humains cohabitent avec les dinosaures et où ces créatures préhistoriques sont exploitées par des capitalistes sans scrupules en quête de profit.

Un avenir incertain pour Jurassic World

Alors que Jurassic World: Dominion marque la fin d’une ère pour la franchise, les projets comme Chaos Theory prouvent qu’il reste encore de nombreuses histoires à raconter dans l’univers toujours en expansion de Jurassic World.