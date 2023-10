Journey to Foundation : une aventure narrative dans la peau d’un espion galactique

L'univers de science-fiction d'Isaac Asimov se voit adapter en réalité virtuelle avec Journey to Foundation.

Près de deux siècles se sont écoulés depuis que Hari Seldon a prédit la chute de l’Empire galactique et créé une Fondation pour atténuer le chaos et la destruction qui allaient s’ensuivre. Dans Journey to Foundation, les joueurs incarnent un agent de la Commission de sécurité publique, une organisation secrète chargée de maintenir l’ordre dans l’Empire galactique. Ce qui commence comme une mission d’enquête sur les déserteurs de la Périphérie se transforme rapidement en une bataille pour le contrôle de toute l’humanité. Ils devront se déguiser, pirater et faire détoner leurs armes dans l’univers de science-fiction révolutionnaire du romancier Isaac Asimov en utilisant les outils les plus avancés que l’Empire galactique a à offrir.

Un trailer pour Journey to Foundation

Ken Thain, producteur exécutif au sein du studio canadien Archiact, a déclaré :

Tous ceux qui ont lu la série Fondation d’Isaac Asimov savent qu’elle comporte de nombreuses conversations passionnantes au cours desquelles les personnages façonnent le destin de l’Empire ou mènent des joutes verbales acharnées. Lorsque nous avons adapté cette série emblématique en VR, nous souhaitions que ces conversations soient aussi satisfaisantes et immersives que possible.

Journey to Foundation sortira sur PlayStation VR2, Meta Quest 2 et Pico 4 à partir du 26 octobre prochain.