Jouez en tant que Carmen Sandiego dans le nouveau jeu

À l'instar de la série animée récente, Carmen n'est plus l'antagoniste. Cette évolution de personnage est-elle un changement positif pour vous ?

Tl;dr Retour du jeu Carmen Sandiego par Netflix, Gameloft et HarperCollins.

Disponibilité prévue au premier trimestre 2025 sur plusieurs plateformes.

Inspiré de la série interactive de Netflix de 2019 avec Gina Rodriguez.

Les joueurs partiront à l’aventure pour déjouer l’organisation maléfique VILE.

Le grand retour de Carmen Sandiego

Avis à tous les nostalgiques des années 1980 ! Vous vous souvenez sans doute de Carmen Sandiego, les jeux qui ont réussi à transformer la géographie en une aventure captivante de poursuite criminelle. Préparez-vous, car cette franchise emblématique est sur le point de faire un retour fracassant grâce à Netflix, Gameloft et HarperCollins Productions.

Début 2025, Carmen débarque sur vos écrans

Netflix Games a annoncé aujourd’hui que le nouveau jeu Carmen Sandiego sera lancé au cours du premier trimestre de 2025. Initialement disponible sur l’application mobile de Netflix pour iOS et Android, le jeu sera également accessible sur la Nintendo Switch, les consoles PlayStation et Xbox et sur PC via Steam. Le plus surprenant ? Carmen Sandiego sera entièrement gratuit pour les abonnés Netflix, sans aucun achat intégré ni mode multijoueur en ligne.

Un jeu d’aventure et de puzzle

Basé sur la série interactive de Netflix de 2019, ce jeu d’aventure et de puzzle met en scène Jane The Virgin star Gina Rodriguez prêtant sa voix à la célèbre voleuse. Dans ce jeu, vous devrez résoudre des énigmes, collecter des indices, voler et vous infiltrer discrètement pour traquer les membres de l’organisation maléfique VILE. Chaque indice vous rapprochera de l’identité d’un vilain, vous permettant d’obtenir un mandat d’arrêt et de le capturer.

Une franchise qui a marqué l’histoire

Avant cette réinvention sur Netflix, Carmen Sandiego était une série de jeux éducatifs cultes lancée sur ordinateur en 1985 avec Where In The World is Carmen Sandiego?. Ces jeux de géographie demandaient aux joueurs de traquer Carmen et sa bande de voleurs, qui avaient dérobé certains des artefacts culturels les plus rares du monde.

La franchise Carmen Sandiego a connu de nombreuses variations et a inspiré une célèbre émission de jeu pour enfants sur PBS en 1991, un dessin animé diffusé le samedi matin sur FOX et une série animée sur Netflix. Netflix prépare également un film Carmen Sandiego avec Rodriguez dans le rôle principal, selon Entertainment Tonight.