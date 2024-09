Découvrez les 5 meilleures séries animées de 2024 sur Netflix, Disney Plus et plus encore

Voici les cinq meilleures séries télévisées animées que j'ai eu le plaisir de regarder cette année. Et vous, quelles séries animées avez-vous particulièrement appréciées cette année ?

Tl;dr « X-Men ’97 » sur Disney Plus est la série animée la plus appréciée de l’année.

« Terminator Zero » sur Netflix propose une nouvelle approche de l’univers « Terminator ».

« Marvel’s Hit-Monkey » sur Hulu est une surprise agréable pour les fans de Marvel.

« The Dragon Prince » sur Netflix offre une animation familiale de qualité.

Les séries animées qui ont marqué l’année

Les séries d’animation ont été particulièrement remarquables cette année. Voici les cinq meilleures séries animées de 2024, disponibles sur Netflix, Disney Plus et d’autres plateformes de streaming.

« X-Men ’97 » : un retour en force

La série « X-Men ’97 », diffusée sur Disney Plus, est une suite et un reboot de la série animée des années 90 « X-Men: The Animated Series ». Elle a su captiver les spectateurs avec son style d’animation 2D original et ses épisodes mémorables tels que « Remember It », « Bright Eyes » et « Mutant Liberation Begins ». Ce n’est pas seulement un jeu de nostalgie, mais la meilleure série Marvel de ces dernières années.

« Terminator Zero » : une nouvelle perspective

Sur Netflix, « Terminator Zero » offre une nouvelle prise sur l’univers « Terminator ». Bien que les premiers épisodes puissent sembler familiers, la série se détache rapidement pour raconter sa propre histoire. Elle suit les aventures d’une IA, d’un Terminator et de combattants de la résistance dans une lutte pour la survie. Malgré un doublage en anglais qui pourrait être meilleur, l’histoire, l’animation et la bande sonore compensent largement ce défaut.

« Marvel’s Hit-Monkey » : une surprise bienvenue

Sur Hulu, « Marvel’s Hit-Monkey » est une série Marvel peu connue qui mérite toute votre attention. Suivant les aventures d’un macaque japonais devenu assassin d’élite et de son mentor fantôme, la série offre un casting vocal incroyable et une écriture de haute qualité. Malgré un concept un peu farfelu, vous ne pourrez pas arrêter de regarder une fois que vous aurez commencé.

« The Dragon Prince » : une animation familiale de qualité

Enfin, sur Netflix, « The Dragon Prince » est une série d’animation familiale qui évite habilement les clichés des dessins animés pour enfants. Elle raconte l’histoire de conflits entre humains, elfes et dragons sur le continent fictif de Xadia. La série offre une profondeur et une émotion qui peuvent rivaliser avec les meilleures séries en live action.

