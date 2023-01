John Williams ne part finalement pas (tout de suite) à la retraite. Et c'est à Steven Spielberg que l'on doit cette décision.

John Williams est un nom incontournable du monde du cinéma. Et plus particulièrement de la musique de cinéma. On lui doit certaines bandes originales de films absolument cultes, comme Star Wars, Les Dents de la Mer, E.T l’extraterrestre, Jurassic Park ou encore Indiana Jones. Il annonçait en juin dernier que Indiana Jones 5 serait son dernier projet. Mais aujourd’hui, il ne semble plus question de retraite.

John Williams ne part finalement pas (tout de suite) à la retraite

Ainsi donc, même si le compositeur aujourd’hui âgé de 90 ans a effectivement réfléchi à l’idée de prendre sa retraite, il semblerait que ce ne soit pas encore pour tout de suite. John Williams pense avoir encore quelques compositions à offrir aux amoureux du cinéma et au monde en général.

Bien que John Williams envisageait prendre sa retraite en même temps qu’un autre “dinosaure du cinéma”, Harrison Ford, après avoir travaillé sur Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, il aurait aujourd’hui changé d’avis. Et ce serait à son collaborateur de longue date, Steven Spielberg, que l’on devrait ce revirement, en partie tout du moins. “Je vais rester encore un peu”, déclarait John Williams à Entertainment Weekly. “Je ne peux pas arrêter la musique. Un jour sans musique est une erreur.”

Et c’est à Steven Spielberg que l’on doit cette décision

Bien que ce génie puisse aujourd’hui tout à fait couler une retraite des plus paisibles, il n’en aurait tout simplement pas envie. Et là encore, la faute incombe à Steven Spielberg : “Une chose que Steven n’est pas : un homme à qui l’on peut dire non”, déclarait-il. “Je viens de découvrir qu’il ne prenait pas sa retraite.”

C’est une bonne chose pour les fans de cinéma que d’apprendre que ces deux immenses talents aujourd’hui très âgés n’en ont pas encore terminé avec le cinéma. Hâte de voir ce qu’ils ont à proposer !