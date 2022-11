John Wick : Lionsgate négocie avec des studios pour produire un AAA

Un jeu vidéo John Wick pour les consoles nouvelle génération pourrait bientôt entrer en développement.

Jon Feltheimer, PDG de Lionsgate, a annoncé à ses actionnaires qu’une ambitieuse adaptation vidéoludique de John Wick était actuellement en discussion avec des membres importants de l’industrie vidéoludique :

Je ne veux pas m’avancer, mais nous pensons qu’il y a un grand jeu AAA à réaliser en se basant sur John Wick. Nous avons reçu des propositions. Nous aimerions bien faire avancer ce projet, mais je ne veux pas en dire plus pour l’instant.

Contrairement au jeu indépendant John Wick Hex de Mike Bithell, sorti en 2020, qui a réimaginé les combats du tueur à gages comme un jeu de stratégie, le John Wick AAA pourrait être un jeu d’action tentaculaire mettant en scène des combats et du gun-fu parmi les plus caractéristiques du genre et les plus stylisés. Le studio américain Rockstar Games pourrait être le candidat idéal pour un tel projet.

John Wick, la machine à cash de Lionsgate

En abordant le potentiel des futurs projets de John Wick avec les investisseurs de Lionsgate, Jon Feltheimer a fait remarquer que les cinéastes derrière la série ont fait un travail incroyable pour non seulement garder une franchise vivante et importante, mais en rendant chaque film de plus en plus précieux. Alors que le John Wick de 2014 a rapporté 86 millions de dollars pour un budget de 20 millions de dollars, les suites n’ont fait que prendre de l’ampleur à mesure que le culte de John Wick et de Keanu Reeves grandit. Le film Chapitre 2 a rapporté 171 millions de dollars dans le monde, et le film le plus récent Chapitre 3 – Parabellum a rapporté 327 millions de dollars dans le monde. La sortie de Chapter 4 est toujours prévue pour le 24 mars 2023.