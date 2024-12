Jesse Eisenberg : « Mon rôle de Lex Luthor dans Batman v Superman a nui à ma carrière »

L'acteur américain Jesse Eisenberg revient sur les répercussions inattendues de sa prestation dans l’univers DC.

Tl;dr Jesse Eisenberg révèle l’impact négatif du film Batman v Superman sur sa carrière.

Il affirme que son rôle de Lex Luthor a été mal perçu par l’industrie.

Il ne regrette pas son rôle, mais assume la responsabilité de sa mauvaise réception.

Une carrière ébranlée par un rôle controversé

Invité sur le podcast Armchair Expert, Jesse Eisenberg, le comédien qui a incarné Lex Luthor dans le film Batman v Superman: L’Aube de la Justice, a fait part des répercussions négatives de ce rôle sur sa carrière et sa vie personnelle. Sorti en 2016, le film a été sévèrement critiqué par certains, qui lui reprochaient une trame narrative incohérente et plusieurs histoires déconnectées entre elles.

Une réception publique décevante

« J’ai joué dans ce film Batman, et il a été très mal reçu, tout comme moi », a confié Jesse Eisenberg. « C’est embarrassant à admettre, mais je pense sincèrement que cela a réellement nui à ma carrière car j’ai été mal reçu dans quelque chose d’aussi public« , a-t-il ajouté, soulignant que sa mauvaise performance dans un film aussi important a pu dissuader certains directeurs de casting de lui proposer d’autres rôles.

Un acteur assumant ses responsabilités

Malgré la déception, Jesse Eisenberg assure n’avoir aucun ressentiment envers le film ou le rôle en eux-mêmes. En effet, il a aimé jouer ce personnage et participer à ce film. Il explique : « Je me blâme moi-même. Je ne dis pas ‘Ils m’ont fait du tort’. Non. Je me dis ‘Oh, je suppose que j’ai fait quelque chose de travers là’. »

Il est à noter que Batman v Superman a tout de même engrangé plus de 874 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 250 millions de dollars, malgré une note de 29% sur Rotten Tomatoes, le score du public étant légèrement meilleur à 63%.