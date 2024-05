James Wan revisite The Munsters, un classique des monstres des années 1960

La sitcom The Munsters va revenir sous la forme d'une série d'horreur baptisée 1313.

Tl;dr James Wan développe une réimagination de la série The Munsters.

La nouvelle version, intitulée 1313, sera une série d’horreur.

Le concept semble étrange car il inverse le concept original de la série.

James Wan et Lindsey Anderson Beer , deux talents émergents, superviseront le projet.

Une nouvelle vie pour The Munsters

Le réalisateur James Wan est en train de donner une nouvelle vie à la célèbre série de télévision des années 1960, The Munsters. Dans cette réimagination, baptisée 1313, nous retrouvons un groupe de monstres sympathiques qui naviguent dans la vie et tentent de s’intégrer à la société. Les rôles principaux étaient jadis tenus par Fred Gwynne, Al Lewis, Yvonne De Carlo, parmi d’autres.

Think ‘The Munsters,’ but way more grim. UCP is developing ‘1313,’ which has been described as a horror series that plays on the Universal Monsterverse, aka a “darker reimagining of the 1964 classic sitcom The Munsters” https://t.co/vhsH2FyJ3D — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 22, 2024

Un virage vers l’horreur

Selon Deadline, James Wan est sur le point de développer une adaptation de The Munsters. 1313 sera une série d’horreur qui jouera avec les archétypes des monstres classiques. Lindsey Anderson Beer sera le showrunner de cette série, qui est décrite comme une “réimagination plus sombre de la sitcom classique de 1964, The Munsters“. Le projet sera développé par Wan et Beer, avec Ingrid Bisu. Les producteurs exécutifs comprennent Beer, Wan, Michael Clear et Rob Hackett.

Quel avenir pour cette adaptation ?

Le concept de réimagination de The Munsters en une version d’horreur conventionnelle peut sembler étrange. En effet, l’idée originale de la série était de détourner les clichés des films et séries de monstres d’horreur pour créer une version plus légère, une sitcom de monstres magnanimes et de bêtes bienveillantes. En faisant de The Munsters un récit plus sombre, 1313 semble ramener la série à la forme originale qu’elle détournait.

Il reste à voir dans quelle mesure 1313 reprendra directement The Munsters ou lui rendra hommage. La série pourrait emprunter plusieurs concepts à The Munsters, comme placer des personnages monstrueux dans le monde réel, tout en évitant de reprendre directement le classique des années 60.

Un duo de talents à la barre

Si quelqu’un peut réussir cette réimagination de The Munsters, c’est bien Wan. Visionnaire de l’horreur, Wan a travaillé sur des franchises de films à succès comme The Nun, ainsi que sur des séries télévisées terrifiantes comme Archive 81 et I Know What You Did Last Summer. Beer est également un talent émergent de l’horreur, ayant récemment écrit et réalisé Pet Sematary: Bloodlines. Avec ces deux créateurs aux commandes de 1313, la série semble promise à un bel avenir.