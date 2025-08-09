James Marsden suggère un possible adieu de Cyclope dans Avengers : Doomsday

James Marsden laisse entendre que son personnage, Cyclope, pourrait faire ses adieux lors du prochain film « Avengers: Doomsday ». Cette annonce suscite l’émoi chez les fans, impatients de connaître le sort du célèbre mutant.

Tl;dr James Marsden revient en Cyclope dans Avengers: Doomsday.

Le film réunira des héros de toutes les sagas Marvel.

Sortie prévue le 18 décembre 2026.

Un retour inattendu pour Cyclope et ses anciens alliés

L’annonce a surpris plus d’un fan de l’univers Marvel : après dix ans d’absence, James Marsden va enfiler une dernière fois le célèbre costume de Cyclope. Celui qui a marqué toute une génération avec sa performance dans le premier film X-Men, sorti en 2000, évoque aujourd’hui un sentiment de «homecoming», teinté de nostalgie. Au micro de Vanity Fair, l’acteur s’amuse même à souligner : « Je commence à prendre de l’âge pour ce genre de costume, mais c’est un vrai plaisir d’y retourner. Pendant vingt ans, on m’a demandé : ‘Tu reviens quand ?’ Eh bien, me revoilà… Peut-être pour la dernière fois. »

Un casting élargi et historique

Ce n’est pas seulement le retour d’un personnage, mais d’une équipe au complet que promet Avengers: Doomsday. Plusieurs figures emblématiques des films produits par Fox seront réunies : Patrick Stewart, Ian McKellen, ou encore Kelsey Grammer. Leur intégration au cœur du Marvel Cinematic Universe (MCU) s’est discrètement amorcée lors de la scène post-générique du film The Marvels, dans laquelle Beast croisait la route de Monica Rambeau dans une réalité alternative.

L’envergure multiverselle d’Avengers: Doomsday

Mais ce nouvel opus ne s’arrête pas là : il s’annonce comme l’un des projets les plus ambitieux jamais portés par les studios Marvel. Aux commandes, on retrouve Joe et Anthony Russo, déjà salués pour leur travail sur Infinity War et Endgame. Le scénario, toujours en évolution selon plusieurs sources proches du tournage, devrait mettre en scène une menace multiverselle inédite – celle des « incursions » entre mondes parallèles –, obligeant l’ensemble des héros à unir leurs forces face à un adversaire colossal.

Parmi les points marquants annoncés :

Robert Downey Jr. tiendra le rôle du grand méchant Victor von Doom.

tiendra le rôle du grand méchant Victor von Doom. L’arrivée très attendue des personnages issus de la nouvelle franchise Fantastic Four.

L’alliance inédite entre New Avengers, Thunderbolts et figures historiques telles que Thor ou Captain America.

Le rendez-vous est fixé : la sortie française est programmée pour le 18 décembre 2026. Sur fond d’attente fébrile et d’espoirs renouvelés, la promesse d’un dernier baroud d’honneur pour Marsden et ses collègues suscite déjà de nombreux commentaires parmi les fans. Le MCU joue ici une carte résolument intergénérationnelle, tissant le fil entre anciens mythes et nouvelles légendes du grand écran.