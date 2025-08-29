James Gunn regrette une scène de Peacemaker et aimerait la retirer de HBO Max

James Gunn, créateur de la série Peacemaker diffusée sur HBO Max, a récemment confié regretter une scène précise du show. Ce passage, pourtant intégré à la version finale, ne correspondrait plus aujourd’hui à sa vision ou à ses intentions initiales.

Tl;dr James Gunn relance l’univers DC avec « Peacemaker ».

Des caméos modifiés entre les saisons 1 et 2.

La cohérence canonique reste secondaire pour le public.

Un nouveau souffle pour l’univers DC

Depuis la première saison de « Peacemaker », bien des choses ont changé autour de James Gunn. L’ancien réalisateur à succès s’est vu confier la refonte complète du nouvel univers DC, passant d’un simple auteur installé dans un recoin du DCEU à un architecte central du projet. Un tournant qui s’est notamment incarné dans sa volonté de préserver Peacemaker, anti-héros incarné par John Cena, lors de cette transition entre deux mondes super-héroïques.

Cohérence, caméos et réinventions : le grand ménage

À l’origine, la saison 1 de « Peacemaker » baignait dans l’ancien DCEU : allusions moqueuses à Batman ou Aquaman, et surtout un final marqué par une apparition remarquée de membres de la Justice League façon Snyder – une scène où Aquaman (Jason Momoa) et Flash (Ezra Miller) partageaient quelques répliques, tandis que Superman et Wonder Woman restaient en silhouette. Or, dans le résumé officiel proposé en ouverture de la saison 2, ces figures emblématiques laissent place à des héros venus du nouveau canon initié par Gunn : exit Flash et Aquaman au profit d’Hawkgirl (Isabela Merced) et Guy Gardner (Nathan Fillion). Les interprètes principaux n’apparaissent pas encore ; ce sont des doublures qui incarnent Superman et Supergirl.

L’art du reboot partiel selon James Gunn

La situation peut sembler confuse : tout est censé repartir à zéro… ou presque. En réalité, comme l’explique souvent Gunn, seuls trois projets sont pleinement intégrés au nouvel univers DC : « Creature Commandos », « Superman », et désormais la saison 2 de « Peacemaker » – tous pensés dès leur conception pour ce nouveau départ. Certains éléments issus de « The Suicide Squad » ou de la première saison de « Peacemaker » restent valides, mais d’autres – comme ce fameux caméo Justice League – ne sont plus tout à fait canoniques. D’ailleurs, Gunn confie qu’il aurait aimé modifier rétroactivement certains passages (« lucasiser », dit-il avec humour), mais se heurte aux limites budgétaires, sans compter les éditions Blu-ray déjà disponibles.

L’avis tranché sur la continuité : les spectateurs avant tout

Face à ces ajustements, les puristes peuvent tiquer. Pourtant, Gunn assume sa vision : selon lui, seuls les fans obsessionnels s’inquiètent vraiment du respect pointilleux du canon. Pour le grand public ? Il l’affirme sans détour : « Les normies ne s’en soucient pas autant. Ce qui compte pour eux, c’est de voir Peacemaker aux côtés de Superman. » Pas question donc d’une édition spéciale revue ni d’un retour en arrière sur HBO Max ; l’essentiel reste que l’esprit originel demeure intact, malgré quelques arrangements avec la chronologie officielle.