James Cameron prépare un nouveau film fantastique prometteur, mais il ne remplacera pas Avatar

James Cameron s’apprête à tourner la page d’Avatar avec un nouveau film de fantasy prometteur. Cependant, ce projet, bien qu’ambitieux et présenté comme son prochain grand univers, comporte déjà une réserve qui intrigue les fans.

Tl;dr James Cameron prépare l’adaptation du roman « The Devils ».

Son implication comme réalisateur reste incertaine.

Des délais importants sont à prévoir avant la sortie.

Un nouveau virage pour James Cameron

Après des années passées à explorer l’univers luxuriant de Pandora, le cinéaste oscarisé James Cameron semble prêt à diversifier son horizon. Depuis près de trois décennies, le public n’a eu droit qu’à trois films signés de sa main — tous issus de la franchise Avatar, et chacun couronné d’un succès colossal au box-office. Cette longévité sur une seule saga n’a pourtant pas entamé l’attente : l’annonce de ses prochains projets crée toujours l’événement.

Deux adaptations majeures dans les tuyaux

Au-delà du très attendu Avatar: Fire and Ash, dont la sortie précédera un long hiatus pour la série (le quatrième opus étant prévu en décembre 2029, suivi du cinquième en 2031), James Cameron s’est récemment illustré par l’acquisition des droits de deux ouvrages. D’une part, une adaptation historique intitulée Ghosts of Hiroshima, retraçant la vie de Tsutomu Yamaguchi, survivant des bombardements atomiques. D’autre part, un projet nettement plus audacieux : l’adaptation du roman fantasy The Devils, signé par l’auteur britannique Joe Abercrombie. Ce dernier nous plonge dans un monde alternatif peuplé de créatures fantastiques, où le frère Diaz s’entoure d’une équipe hétéroclite — mercenaires, magiciens et monstres — pour mener une mission hors norme.

L’incertitude autour de la réalisation

En juin dernier, juste après la publication du livre d’Abercrombie, le réalisateur confirmait sur Facebook avoir acquis les droits et travailler à une adaptation pour sa société de production Lightstorm Entertainment, en collaboration avec l’auteur lui-même. Cependant, le suspense demeure quant à son rôle exact : écrira-t-il seulement le scénario ou prendra-t-il également place derrière la caméra ? Ce flou rappelle d’autres situations, comme pour Alita: Battle Angel, développée par ses soins mais confiée à un autre réalisateur. Un choix qui pose question : sans la patte inimitable de Cameron, le projet risque-t-il de perdre sa dimension épique ?

Un calendrier incertain et des attentes immenses

Reste enfin une inconnue majeure : si Cameron décide finalement de réaliser ce nouveau projet, quand pourra-t-il concrétiser ce rêve ? L’enchaînement des volets d’Avatar, couplé aux délais pharaoniques que nécessite chacune de ses superproductions, laisse craindre une longue attente. Au mieux, « The Devils » pourrait voir le jour entre deux épisodes ; au pire, il faudrait patienter jusqu’après 2031. Une éternité pour les passionnés qui espèrent ne pas voir cette adaptation rejoindre la liste grandissante des « projets inachevés » du maître canadien.